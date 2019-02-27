卓榮泰挺郭國文 誇他資歷完整

2019-02-27 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨中常會今天移師台南，替台南市第二選區立委補選候選人郭國文拉抬選情。民進黨主席卓榮泰說，民進黨任何一項黨內選舉，提名徵召都是公平、公正、公開，沒有任何問題，郭國文是民進黨唯一的候選人，他也希望郭國文當選立委後，針對勞工問題能進一步對內容修正充實更符合勞工朋友的期待。

由於陳筱諭執意參選遭民進黨開除黨籍，陳反批黨中央提名不公，卓榮泰今天表明立場說，民進黨任何一種黨內選舉，提名徵召都是公平、公正、公開，他一月九日接任黨主席後，看過民調結果，也都跟相關人士說明，一切都依過去程序，接下來，不管是總統或是立委提名徵召，都是一樣，沒有任何問題。這次立委補選的提名也是經過這個程序，郭國文就是民進黨唯一的候選人。

卓榮泰說，郭國文從地方到中央各項資歷都非常完整，從議員到中央部會首長，不管做什麼工作，做什麼像什麼是什麼，把事情做好被地方肯定，至於一例一休，郭是要做政策說明，無論如何，最清楚勞工要做什麼及改革，他也要求郭國文在當選後，針對勞工問題能進一步對內容修正充實更符合勞工朋友的期待。

卓榮泰更意有所指地說，郭國文是堅定及忠貞的黨員，對黨的發展親身參與，黨好或是黨壞，黨選舉贏或是輸，郭沒有離開，也沒有怨言，是經得起考驗。