卓榮泰麻豆上疏文向神明立誓 為郭國文消毒

2019-02-27 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



民進黨行動中常會今天移師台南麻豆代天府舉行，黨主席卓榮泰率領中常委們和郭國文一起在麻豆代天府上香，特別親上疏文敬告神明，說明徵召郭國文是經過公平、公正、公開程序，代表民進黨參選是為了傳承民主香火，卓榮泰強調，與中常委敢向蒼天立願、向人民立誓，是用行動向人民證明，郭國文絕對經得起考驗，呼籲大家在一次相信民進黨，將選票投給郭國文。

卓榮泰強調，郭國文在這次台南立委補選，是民進黨唯一徵召的候選人，他從地方到中央，歷練完整，且一個將事情做好，甚受肯定，只是擔任勞動部次長時，負責一例一休政策的說明，或許政策說明的不夠清楚，導致大家誤解，這對郭國文的考驗，相信以郭國文從基層開始的歷練，最知道勞工朋友的需求，如何針對勞工問題進行改革，讓內容更充實、更符合勞工朋友的期待，他就任立委後一定可以大大發揮，因此黨將此任務交給，一定說到做到，替地方創造最後福利。

台南市長黃偉哲也說，這次行動中常會在麻豆代天府舉行，就是宣誓決心與意志，且主席也說明這次立委補選的徵召過程絕對客觀、公正、公開，麻豆是台南的民主聖地，希望大家齊心協力，幫郭國文輔選，讓民主香火延續。

卓榮泰強調，民進黨無論在任何一種選舉，黨的提名與徵召，都是公平、公正、公開，就任黨主席後，有看過這次立委補選所有民調內容與結果的資料，徵召過程完全依照過去程序，沒有任何問題與不公平的程序，未來接續的總統與立委大選，提名也會一樣公平公開，程序不會有任何問題。