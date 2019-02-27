二二八事件追思會 嘉市三任市長同台

2019-02-27 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



二二八事件72周年前夕，為悼念二二八事件死難同胞、安慰受難家屬，嘉義市今天在全台第一座二二八紀念碑前，舉辦「愛•公義•和平」紀念追思會。監察院長張博雅、嘉義市長黃敏惠、前嘉義市長涂醒哲等人都出席，並獻花致意。

財團法人二二八事件紀念基金會也在嘉義市二二八紀念館辦「嘉義地區檔案史料特展」，展期從即日起至3月24日，讓年輕世代更明白先人對這塊土地的付出，也通過展示看見歷史。二二八紀念館周一、周二休館。

張博雅說，感念民主先賢先烈為台灣這塊土地的付出，要謹記歷史教訓，珍惜所擁有的自由與民主，用愛和寬容創造希望，讓台灣從傷口裡重生，往前邁進。

嘉義市長黃敏惠談到，二二八事件是歷史傷痛，更是台灣民主發展的關鍵，作為民主聖地的嘉義市，漸漸走出「悲情城市」宿命，在歷任市長的努力及議會各議員監督協助下，各項紀念二二八事件軟硬體建設順利推展，每年以追思禮拜及紀念儀式方式，透過感性與溫馨氣氛來追思紀念，緬懷先人追求公義，奉獻熱情換來這片土地的和平，也藉追思會盼記取歷史教訓，不再重蹈覆轍，永保和平之心。

追思紀念會中，天主教嘉義教區秘書長趙永吉神父、基督教長老教會嘉義中會議長龍瑞華牧師等人為二二八受難者與家屬祈禱，並安排愛樂合唱團演唱追思歌謠，緬懷昔日為台灣犧牲的先輩，撫慰受難家屬心情。