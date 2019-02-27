台灣女婿用行動拍下最美風景 捐出數百台老相機做公益

2019-02-27 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



美國密西根州的台灣女婿Evan Butts10年前來台工作，工作之餘用相機拍下台灣美景，但Evan Butts健康亮紅燈無法再掌鏡，家人日前將103部相機、120個相機鏡頭、20台閃光燈、部分暗房設備、濾鏡及保護鏡，主要為PENTAX品牌135底片機械式相機，全數捐給嘉義市再耕園庇護工場，幫老相機找新主人並做公益，3月2日早上10點將在再耕園舉行拍賣。

再耕園長李銘浚表示，雖然是舊式的底片相機，但因為數量龐大且為專業的單眼相機和鏡頭，特別邀請了嘉義市專業攝影人士協助評估，到場的專業人士對如此數量龐大的器材也嘆為觀止，也有人好奇為何願意將如此珍貴的收藏捐出來。

據了解捐贈者Evan Butts十分愛好攝影，也偏愛PENTAX的相機，大部分的相機、鏡頭外觀上都保存良好，操作功能正常，應是他的珍藏。但可能來台後因投入工作，這些相機一直沒有從箱中取出的機會，未料卻因健康因素而無法再使用這些相機器材，家人透過網路媒體得知再耕園的服務，經聯繫園長後決定捐出全部的器材。

嘉義基督教醫院經營管理的再耕園庇護工場希望小舖，長期接受民眾捐贈二手物品，透過庇護工場身心障礙員工的挑選、整理、清潔、標價後，再在園區希望小舖上架販售，不僅提供了18位身心障礙者穩定的庇護性就業機會，藉此學習成長，同時也為曾獲珍藏或不再使用的物品找到第二個家，得以保存延續、再利用。

本次受贈相機以PENTAX的 K1000、Spotmatic系列相機為主，還有PENTAX相機規格的各式各樣鏡頭，將於3月2日（六）上午10點在再耕園一樓的庇護商店內標價公開展售，經專業人士的評估後建議，相機附鏡頭的價格為2500元到6000元，鏡頭的單價約為900元到3500元之間。