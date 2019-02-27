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「胡大福」是什麼？ 家政老師公布食譜了

2019-02-27 10:14聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南紅將軍胡蘿蔔產業文化節228將登場，今年民眾詢問度最高的是「胡大福」DIY，指導老師李堉碩表示，這是胡蘿蔔大福簡稱，是利用胡蘿蔔汁加糯米製成外皮，內餡則用胡蘿蔔果凍加上紅豆製成，美味又可口，開放登記DIY製作，讓民眾嘗鮮體驗。

李堉碩說，大福的外皮就是老人家說的麻糬，是日本知名甜點，像草莓大福就很受歡迎，內餡可以變化，酥很多小朋友不喜歡胡蘿蔔特有的味道，因此在外皮及內餡果凍都加入胡蘿蔔汁，加上椰奶壓味，小朋友就會吃下紅蘿蔔的營養，紅豆餡可以自己做也可以買現成的。

李堉碩也提供胡大福食譜，民眾在家就可以DIY，

材料：約10個

大福表皮胡蘿蔔內餡果凍白色內餡果凍

品項重量

糯米粉200g

做法：

大福表皮：

1.將糯米粉（200g）、砂糖（60g）、胡蘿蔔汁（200-250ml）、熟太白粉（50g）油混合均勻，倒入淺盤〈盤底抹油防沾〉

2.放入電鍋，外鍋一杯水，待電鍋跳起，粉漿成略透明即熟了

3.待稍涼將熟麵糊放入耐熱袋，稍為搓揉增加彈性〈須戴棉紗手套防燙〉，待全涼即是大福表皮

胡蘿蔔果凍：（材料）胡蘿蔔汁350ml椰漿50ml細砂50g菜燕粉2g果凍粉1g

1.將胡蘿蔔內餡果凍材料全部調勻煮開，倒1/2入容器稍冷卻，另1/2先保溫

2.將白色內餡果凍材料全部調勻煮開，倒入稍結凍的胡蘿蔔果凍裡，即成白色部分

3.將1/2保溫的胡蘿蔔果凍倒入稍冷卻的果凍容器裡待涼結凍，即成3層的胡蘿蔔果凍

紅豆餡〈市售紅豆餡〉

組合

1.將胡蘿蔔果凍切成約3公分的方塊，用紅豆餡包成圓球，紅豆餡約40-50g

2.將大福表皮沾熟太白粉防黏，用手或桿麵棍擀成薄皮將紅豆球包起來即成胡蘿蔔大福

〈大福表皮約50g〉

今年紅將軍胡蘿蔔產業文化節家政班研發的「胡大福」，讓小朋友可以吃下胡蘿蔔的營養。...
今年紅將軍胡蘿蔔產業文化節家政班研發的「胡大福」，讓小朋友可以吃下胡蘿蔔的營養。記者吳淑玲／攝影
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家政指導老師李堉碩研發的「胡大福」。記者吳淑玲／攝影
家政指導老師李堉碩研發的「胡大福」。記者吳淑玲／攝影
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今年紅將軍胡蘿蔔產業文化節民眾詢問度最高的「胡大福」DIY。記者吳淑玲／攝影
今年紅將軍胡蘿蔔產業文化節民眾詢問度最高的「胡大福」DIY。記者吳淑玲／攝影
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家政指導老師李堉碩研發的「胡大福」，內餡是胡蘿蔔汁做的果凍。記者吳淑玲／攝影
家政指導老師李堉碩研發的「胡大福」，內餡是胡蘿蔔汁做的果凍。記者吳淑玲／攝影
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DIY甜點食譜
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