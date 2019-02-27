廖天隆告別式 嘉市議員幾乎全到送最後一程

2019-02-27 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



無黨籍嘉義市議員廖天隆本月17日在議會研究室燒炭自殺，各界譁然，享年73歲。家屬今天為廖辦告別式，家祭後採自由捻香，市長黃敏惠、立委李俊俋、議長莊豐安等人出席，不少支持者也來送廖最後一程，場面哀戚。

嘉義市佛光山圓福寺建造過程，廖天隆曾助一臂之力，圓福寺住持覺禹法師今天親自到場誦念，廖妻紀素珠是虔誠佛教徒，她說，事情發生只能面對，會持續念佛讓丈夫放下，後事一切從簡，不辦公祭、不發訃聞、不收奠儀與花籃，感謝各界的關懷與溫暖。廖遺體火化後，骨灰將送往高雄，奉安在佛光山的納骨塔。

涉嫌現金賄選案的無黨籍嘉義市議員廖天隆，本月17日在嘉義市議會研究室燒炭自殺身亡，廖曾向同事說「若被關，我寧可死」，遺書也吐露沉重心情「我不是畏罪自殺，是以死明志」，廖涉訟心情鬱悶、爆瘦，把老命都賠上了，讓親友不捨。

廖本月17日下午在住家留遺書，隨後開車到嘉義市議會，在個人研究室的浴室燒炭自殺身亡，消防人員獲報後將廖送衛福部嘉義醫院急救，已晚了一步。

廖今天辦告別式，議會同事幾乎全員出席，與廖私交甚篤的前議長蕭淑麗、前副議長鄭俊亨、前議員黃秋澤等人也到場，安慰廖的妻子及一對兒女，鼓勵他們要挺過難關。廖已連任5屆市議員，與妻子育有一子一女，女兒已成家，兒子是大學老師。

嘉義市議會想幫廖製作《從政回憶錄》當紀念，表彰廖對公共事務的貢獻，廖妻婉拒「不想麻煩大家」，希望讓事情平靜過去。

嘉義市長黃敏惠也率一級主管到場致意，黃說，廖是認真踏實的議員，感謝他對地方建設的貢獻。

外界關注廖的懸缺是否由落選頭遞補，嘉義地院發言人洪嘉蘭庭長表示，廖的民事當選無效之訴目前尚未審結，須待判決結果才能有定論，因為這是當選人在起訴後死亡的特殊狀況，涉及的法律判斷較多。嘉義地院3月7日上午11時25分將再開民事準備程序庭。

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