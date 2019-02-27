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228連假來台南 浪漫追花海還能拔蘿蔔

2019-02-27 09:22聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

今年受到暖冬影響，台南各式花海提前綻放，各地都在228連假推出相關活動，學甲區公所「唸戀學甲蜀葵花文化節」活動，28日在光華里「蜀葵專區」開幕；將軍區農會紅將軍胡蘿蔔產業文化活動28日在將軍國中登場，今年結合南21線的木棉道，遊客體驗拔蘿蔔及賞花；烏山頭水庫園區粉紅南洋櫻提前綻放，228四天連假推出門票滿250元，就贈送價值250元的太陽能觀光遊艇船票，麻豆的柚花也提早盛開，台南市文化局從3月2日舉辦「柚花藝術節」系列活動，邀遊到麻豆小鎮賞花聽音樂看表演。

學甲區在休耕田區推廣種植蜀葵花海，蜀葵可長到一丈高，故又稱「一丈紅」，花色有12種以上，蜀葵花語象徵「真誠的愛」，每年花季平均吸引逾10萬遊客，今年花季提前半個月花期約到3月20日，今年還搭配小麥、油菜花及紅藜、百日草、仙草花、向日葵等，更增添豐富繽紛的花海，遊客賞花要提前。

將軍區是「全台最好吃的胡蘿蔔」產地，種植面積廣達270公頃，地理環境得天獨厚，位在海邊，冬季日夜溫差大，生長期長達4個月，讓當地的胡蘿蔔特別鮮美。將軍區農會紅將軍胡蘿蔔產業文化活動28日在將軍國中登場，有最受親子歡迎的嘿喲嘿喲拔蘿蔔活動，今年有2梯次，分別在2月28日及3月3日，除了拔蘿蔔外，還能品嘗胡蘿蔔創意料理，今年有特別的「胡大福」DIY，報名可洽將軍農會推廣部（06）7944790。

烏山頭水庫園區內的南洋櫻也受到暖冬影響，提前一個月開花，南洋櫻是1903年水庫完工時，由熱帶美洲引進種植，距今已有88年歷史，盛開時粉紅花海相當浪漫，是情侶最愛拍照的景點；228四天連假推出門票滿250元，就贈送價值250元的太陽能觀光遊艇船票，每天限量50張；也有集章送船票及小禮物活動。

台南麻豆「柚城」麻豆的柚花今年因暖冬提早盛開，台南市文化局從3月2日到3月底舉辦「柚花藝術節」系列活動，邀請遊客在柚花樹下漫步賞花、聆聽音樂、看表演，悠閒體驗麻豆多元柚花文化的美麗。3月是柚花與苦楝花同時綻放的季節，文化局推薦麻豆多條「花見小路」，包括磚井社區的柚花巷及古荷蘭井公園、安東社區的浪漫步道、麻善大橋官田段旁的曾文溪堤防綠色隧道，以及北勢里尫祖廟51號的買郎宅。

台南新化「南圳綠堤」上有兩株10多年樹齡的九重葛，約5年前盛開如花冠，也像大花傘，吸引民眾網紅和畫家爭相前來拍照打卡，後來修前後開花不如當年也沈寂多時，今年受到暖冬及少影響，已盛開比美當年的繁花錦簇，228連假可以來賞花順道安排一遊新化小鎮。

台南學甲蜀葵花海迷宮。記者吳淑玲／攝影
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台南麻豆有柚城之稱，柚花也提前開花。記者吳淑玲／攝影
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烏山頭水庫南洋櫻粉紅花海浪漫指數破表。記者吳淑玲／攝影
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台南新化南圳綠堤上的九重葛盛開，有如大花冠也像大花洋傘。記者吳淑玲／攝影
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台南紅將軍胡蘿蔔節搭配南21道路木棉花海228登場。記者吳淑玲／攝影
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賞花暖冬連假
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