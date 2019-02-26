雲林高鐵聯外道路一波三折 工程被迫展延

2019-02-26 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林高鐵站連接78線東西向快速道路的高鐵連外道路開發工程，一波三折，一開工即因住戶拒拆受阻，如今又因農民認為水井補償過低，風波再起，致工程做做停停一直無法完工，縣府今天召開說明會，農民仍表達不滿，要求水井須「一口換一口」，但依法無據，縣府將複查後再行協商。

為便捷高鐵聯外交通，雲林縣政府動工開闢從高鐵站到台78線東西向快速道土庫交流道，並接雲97線的聯絡道，總長約5公里，分南北兩個路段工區，從106年8月動工，原本計畫今年6月完工，但虎尾大屯地區的南側路段，一開工即屢遭居民抗議而延宕受阻，直到去年7月才復工。

縣府工務處公共工程科長鄭介旗表示，北側工程順利已完成85％，但南側因民宅和農田多，只完成15％，工程進度嚴重落後，已申請展延。

除了民宅，農田水井補助再生風波，曾獲百大青農的王夏禹說，井被封沒水可灌溉不說，工程已在進行了，一口井到底要補償多少，以及如何協助重鑿新井，至今仍說不清，無怪乎引起大家不滿

昨天說明會，縣府承辦人員李偉卿等人說明，沿線60多口井多數已清查，依規定1米深補償1200元，如果農民自行移設或重新鑿設，要委由在縣府登記合法的業者開鑿，建議大家由同一業者施作，以降低造價。

說明會農民仍怨聲四起，王錫根及西屯里長王文杉等人說，光重新申請水權代辦費就要約1萬5000元，按米深補償1米1200元，根本不夠鑿新井，他們拒絕補償金，只要求「一口換一口」依原井深度口徑重新鑿一口新的還他們。

由於工程一再受阻，方姓農民等人也無奈指出，工程做做停停，使他們的排水被封堵，日前大雨積水無法排出，得靠抽水紓解水患，眼看雨季又將到來，一旦農田淹水受災，這筆帳該找誰算。