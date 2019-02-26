台南鹽行天后宮石馬 隱藏白馬精傳說

2019-02-26 19:08 中央社 台南26日電



台南市永康區鹽行百餘年來有著白馬精的傳說，近半世紀前吸引學者探尋，竟挖出石馬，如今置放於鹽行天后宮後方，被列為市定一般古物，今年2月首度完成修復。

走訪永康鹽行天后宮，鮮有人會發現廟後有座石馬，就算是看到，也會以為是裝置用雕像，如同一般宮廟前的石獅，卻不知這座石馬大有來歷，隱藏著當地白馬精的傳說。

台南市文化資產管理處人員今天指出，這座石馬民國65年出土，一起出土的還有根石望柱，這兩樣東西是被放在協助清朝平定林爽文事件的義民首領鄭其仁墓前。

鄭其仁是台南市人，領軍協助清朝和林爽文軍作戰，1788年在現今的屏東縣林邊戰死，死後被追贈4品官，墓前得以置放一對石虎、一對石馬及一對石望柱。

不過，鄭其仁墓周遭卻出現白馬精的傳說。據地方傳說，鄭其仁墓址和鄭成功家族墓地相去不遠，當地是白馬穴。鄭成功家族墓前本有一對石馬，吸取靈氣後，常在夜間巡邏，後來清朝遷移鄭成功墓地，還把石馬拿來做為鄭其仁墓所用，石馬不願為鄭其仁守墓，才到處作怪。

地方耆老也說，傳說白馬精常於夜間現身，踐踏莊稼，庄民跟蹤發現白馬隱身於鄭其仁墓，墓前剛好有一對石馬，庄民唯恐白馬精不停作怪，直接打斷石馬雙腳，白馬果然不再出現。

學者得知百餘年來白馬精傳說後，和鹽行天后宮合作，探尋鄭其仁的墓址，果然挖到石馬和石望柱。

南瀛學電子報記載，日治時期還可看到鄭其仁墓，之後湮沒，民國42年墓址一帶有座石馬出土，被運到台南市中西區的赤崁樓，20多年後又挖到另座石馬，2座石馬的前腳都被打斷，顯見傳說的真實性。

鄭其仁墓前石馬出土時已有毀損，僅做簡單整修，近半世紀後，文資處編列預算進行全面性的清潔及修復，去年9月動工，今年2月完成。遊客走訪鹽行天后宮時，不妨繞點路看看這座石馬，細細品嚐白馬精的軼聞。