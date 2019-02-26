龍崎事業廢棄物掩埋場停建 南市議員：未來廢棄物怎麼辦？

2019-02-26 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市議會今天舉辦龍崎掩埋場專案報告，議員都關切停建後續問題，包括事業廢棄物處理何去何從，可能引發垃圾大戰，還有牽涉到的賠償，希望市府盡早規畫因應。

台南市環保局表示，經濟部工業局原本在全台規畫4座綜合廢棄物處理場（可處理一般與有害事業廢棄物），目前北、中及高雄的3座都已使用，但南區龍崎的卻廢止，未來可能會面臨到事業廢棄物的去化問題，依法應該由工業局再行規畫。

市府法制處則表示，全案並不涉及國賠問題，主要是工業局已一再展延開發許可期限，但歐欣公司卻始終沒有在期限內完成開發，因此責任並不在於政府，不涉國賠，但目前當地依文化資產保存法暫時列為自然地景，未來一旦定案，可能會有損失補償的問題，依照文資法如果列為自然地景會造成所有人或使用人的損失時，雙方可以協議補償，但仍要視未來的情況而定。

專案報告會議中，龍崎地方鄉親特別到現場旁聽，許多議員都關切後續的事業廢棄物處理問題，認為能夠保留龍崎世界級的白堊地形固然是好事，但也不能忽略事業廢棄物處理問題，目前不僅事業廢棄物處理費用節節上漲，而且因為費用高，業者違法亂倒的情況也很普遍，台南市很多偏遠地區都能找到被亂倒的廢棄物，後續處理非常困難，政府一直鼓勵台商返國發展，但一旦設廠又找不到廢棄物去處，「要廠商回來做什麼？」

根據經濟發展局提供的資料顯示，台南市目前每日生產的事業廢棄物約為3994公噸，其中可處理的是2643公噸，1350公噸因暫時還找不到去處，暫時堆置在各廠內，環保局表示，這些找不到去處的主要是爐石與爐渣等，因為再利用有限，去化比較慢。

議員同時質疑台南市目前已沒有掩埋場可供使用，兩座焚化爐包括安南區的城西與永康區的永康焚化爐，不僅容量小、而且老舊，同時必須要優先處理民生廢棄物，有餘裕才能處理事業廢棄物，目前每日可以處理的事業廢棄物數量有限，主要是靠運往外縣市的焚化爐處理，但事業廢棄物的數量又年年增加，未來恐爆發垃圾大戰。