改進永康納骨塔缺失！林燕祝：二王公墓轉向陽光化

2019-02-26 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



永康納骨塔嚴重飽和，神主牌苦無棲身之處，造成往生者家屬困擾，南市議員林燕祝今會勘，盼相關單位加速增設容納空間，紓解需求，另配合老舊設施及闢設多功能活動中心，提供鄰近社區民眾運動休閒去處，目前獲得市府允諾，盼先改善內外空間及照明等硬體設施。

隨著人口老化，年輕一代又少子化雙重衝擊，侷限家居格局，不少人煩惱祖先牌位擺設問題，連區設納骨塔都無法僥免，林燕祝表示，納骨塔牌位一格難求，等候人數排隊等候通知，今與市府民政、都發和地政等官員查訪，發現70多個神主牌被擠在長桌上的現象，室內燈光陰暗、空氣中夾雜著一股異味。

林燕祝說，納骨塔除應立即改善地下室和各樓層的照明設備為LED，給人明亮感覺，並把老舊電梯等設施換修，就能掃除陰森森的印象，民眾慎終追遠時得以較自在、安心；長遠而言則是充分規劃塔內可用空間，延伸到緊鄰建物也可研究採行，如此一來可容納更多牌位，方便往生者家屬申購。