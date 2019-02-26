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拚花經濟 八掌溪畔黃花瘋市集

2019-02-26 16:41聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

軍輝橋旁八掌溪右岸河堤是嘉義市熱門賞花景點，綿延近1公里的黃金風鈴木花景，每到3月花期，吸引不少賞花客造訪。嘉義市政府搶攻花經濟，3月2日、3日及9日、10日，接連2個周末辦黃花瘋市集，賞黃花、聽音樂、逛市集、摸彩抽獎一次滿足。

6名市府員工扮演花仙子，展現青春活力，天氣晴朗，在黃花風鈴木襯托下，每個鏡頭、每張照片都拍出網美的fu，嘉義市長黃敏惠戴上金黃花冠，在八掌溪畔宣布「歡迎來嘉賞花！」

黃敏惠說，嘉義市從不缺少美，缺少發現，小兒美的嘉義市將定位為「花園城市」，營造城市美學，花是其中一種美學元素，繼國立嘉義特殊學校旁的洋紅風鈴木風潮後，八掌溪畔的黃金風鈴木也悄悄盛開。

賞花也要拚經濟！活動現場設有小農、手創、雜貨、輕食等攤位，有許多小農品牌及在地文創商品等民眾挖寶。嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬說，今年市集不同之處是，鼓勵市民參加跳蚤市集擺攤賣東西，帶家中二手寶物來交流。

主辦單位今年還設計「黃花DRESS CODE大摸彩」，賞花民眾身著黃色衣物（上衣或下著其中之一即可），即可獲得抽獎券一張，獎品由嘉義市旅館公會、蘭桂坊花園酒店贊助提供，獎品有掃地機器人、空氣清淨機等。活動詳情可上「嘉義行旅」臉書紛絲專頁查詢。

3月起，中南部的黃花風鈴木陸續盛開，一片金黃，亮麗迷人。嘉義市長黃敏惠邀請大家到...
3月起，中南部的黃花風鈴木陸續盛開，一片金黃，亮麗迷人。嘉義市長黃敏惠邀請大家到嘉義賞花，感受春暖花開氣息。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市政府員工組成的「花仙子」，在耀眼黃花下，更顯青春洋溢，讓人驚豔。記者王慧瑛...
嘉義市政府員工組成的「花仙子」，在耀眼黃花下，更顯青春洋溢，讓人驚豔。記者王慧瑛／攝影
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3月起，中南部的黃花風鈴木陸續盛開，一片金黃，亮麗迷人。嘉義市長黃敏惠邀請大家到...
3月起，中南部的黃花風鈴木陸續盛開，一片金黃，亮麗迷人。嘉義市長黃敏惠邀請大家到嘉義賞花，感受春暖花開氣息。記者王慧瑛／攝影
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八掌溪畔黃花風鈴木開得正美，黃花綻放滿枝頭。記者王慧瑛／攝影
八掌溪畔黃花風鈴木開得正美，黃花綻放滿枝頭。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市政府員工組成的「花仙子」，在耀眼黃花下，更顯青春洋溢，讓人驚豔。記者王慧瑛...
嘉義市政府員工組成的「花仙子」，在耀眼黃花下，更顯青春洋溢，讓人驚豔。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市政府建設處長陳光興在黃花風鈴木樹下，展現俏皮一面。記者王慧瑛／攝影
嘉義市政府建設處長陳光興在黃花風鈴木樹下，展現俏皮一面。記者王慧瑛／攝影
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3月起，中南部的黃花風鈴木陸續盛開，一片金黃，亮麗迷人。嘉義市長黃敏惠邀請大家到...
3月起，中南部的黃花風鈴木陸續盛開，一片金黃，亮麗迷人。嘉義市長黃敏惠邀請大家到嘉義賞花，感受春暖花開氣息。記者王慧瑛／攝影
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東吳高職學生以熱情有勁的舞蹈表演，為黃花瘋市集活動暖場。記者王慧瑛／攝影
東吳高職學生以熱情有勁的舞蹈表演，為黃花瘋市集活動暖場。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市政府員工組成的「花仙子」，在耀眼黃花下，更顯青春洋溢，讓人驚豔。記者王慧瑛...
嘉義市政府員工組成的「花仙子」，在耀眼黃花下，更顯青春洋溢，讓人驚豔。記者王慧瑛／攝影
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風鈴木賞花經濟
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