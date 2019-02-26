拚花經濟 八掌溪畔黃花瘋市集

2019-02-26 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



軍輝橋旁八掌溪右岸河堤是嘉義市熱門賞花景點，綿延近1公里的黃金風鈴木花景，每到3月花期，吸引不少賞花客造訪。嘉義市政府搶攻花經濟，3月2日、3日及9日、10日，接連2個周末辦黃花瘋市集，賞黃花、聽音樂、逛市集、摸彩抽獎一次滿足。

6名市府員工扮演花仙子，展現青春活力，天氣晴朗，在黃花風鈴木襯托下，每個鏡頭、每張照片都拍出網美的fu，嘉義市長黃敏惠戴上金黃花冠，在八掌溪畔宣布「歡迎來嘉賞花！」

黃敏惠說，嘉義市從不缺少美，缺少發現，小兒美的嘉義市將定位為「花園城市」，營造城市美學，花是其中一種美學元素，繼國立嘉義特殊學校旁的洋紅風鈴木風潮後，八掌溪畔的黃金風鈴木也悄悄盛開。

賞花也要拚經濟！活動現場設有小農、手創、雜貨、輕食等攤位，有許多小農品牌及在地文創商品等民眾挖寶。嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬說，今年市集不同之處是，鼓勵市民參加跳蚤市集擺攤賣東西，帶家中二手寶物來交流。