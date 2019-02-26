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斷桅纏訟多年今修復 台灣成功號將於園區亮相

2019-02-26 15:24中央社 台南26日電

2010年首航曾邀國際導演李安見證的「台灣成功號」台灣船，後因訓練時主桅折斷，停止後續航行計畫，經過多年官司及修復，台南市府為船打造園區，28日連假首日將開放參觀。

這艘全台唯一的仿古木造帆船「台灣成功號」，是在台南縣市合併前的前台南市長許添財時期規劃打造的，當時行政院文化建設委員會全額補助新台幣8000萬元；原型來自於日本平戶市松浦史料館收藏的清朝康熙年間遺留圖形，以1比1的比例復原。

台灣成功號工期長達2年，以安平港為母港，全長29.5公尺，面寬7.26公尺，重約300公噸，排水量150公噸。2008年11月動工，打造之初引起各界重視，國家地理頻道也派人採訪，拍攝建造過程及出海試航。

台灣成功號在明鄭時期是商戰兩用船艦，以風力行駛，2010年12月4日首次啟航，從台南安平港航向鹿耳門鄭成功登陸處，重現大航海時代的歷史場景；許添財和奧斯卡金像獎最佳導演李安更共同為台灣船揭開紅布，再率領船隊出航，場面浩大。

台灣成功號順利出航後，台南市政府規劃讓這艘船環島1周，再航行至日本平戶市鄭成功出生地、中國福建省泉州南安練兵地、金門出兵地、澎湖海戰地等處，卻因2011年12月在高雄夜航訓練時主桅折斷，全數喊停，拖回安平修復，從此未曾下過水。

台南市政府隨後提起訴訟，向設計及造船公司求償700多萬元，官司纏訟8年，如今還未定讞，但市府未待求償確定，104年開始整修台灣成功號，且在整修地闢建「1661台灣船園區」，將於28日開園，台南市長黃偉哲預定明晚召開記者會宣布這項消息。

台南市政府文化局人員今天表示，台灣船園區佔地約1800坪，規劃販賣部及裝置藝術，台灣成功號置放在陸地上，將開放遊客登船參觀。

文化局人員說，台灣船園區除可登船參觀船體結構外，台灣船的環境公共藝術也是一大亮點，透過「船、鯨、艙、影、桅」等5個裝置，在基地上顯現3艘台灣船足尺的型態，讓遊客感受多樣空間。

另外，園區也會透過帷幕劇場「台灣船．出航」及「穿越歷史．台灣船」的影片，讓遊客深入了解17世紀大航海時代的歷史。

不過，參觀台灣船園區是要收費的，全票50元，半票25元，連台南市民也不能免，但市民只要25元的優惠價就行。

修復文化局
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