親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

月薪五萬卻遭台北妹打臉 南部男：在台北是糞嗎？

影／台灣蘭展宣傳短片 職人粉墨登場露真情

2019-02-26 15:25中央社 台南26日電

2019台灣國際蘭展將於3月2日登場，台南市政府邀請3名蘭花產業的從業人員擔綱宣傳影片主角，扮演花藝師呈現職人的細膩與呵護，為今年的蘭展代言。

台南市政府新聞及國際關係處長劉怡伶今天受訪時表示，在影片中扮演花藝師的高翠璜、黃曼熏、趙君皓都不是職業演員，但因長年投身於蘭花產業的工作，對蘭花有獨特的感情。邀請他們來為蘭展代言，希望他們把最自然的一面展現出來，讓大家感受到蘭花的美好。

從事蘭花生物科技工作已12年的高翠璜，日常的工作是在蘭花無塵室透過組織培養，將客戶的需求客製化，還可複製出一模一樣的種苗。

她說，一般人可能不知道，有香味的蝴蝶蘭得來不易，需要不斷配種改良，才能開出美麗又有香氣的蝴蝶蘭，台南蘭花生物科技已在國際上擁有領先地位。在影片中有一幕是呈現她聞著蘭花的畫面，剛好呈現她的工作專業，也讓大家知道，每朵花都是蘭花產業工作者的心血。

黃曼熏的職業是蘭花栽培現場技術人員，不久後將被外派到國外，為客戶進行栽培技術指導。她說，蘭花要在光照、溫度、施肥、水分等因素配合下才會開得漂亮，每一個環節都非常重要。希望這次為蘭展宣傳，能讓更多人知道蘭花的美好。

影片中唯一的男性趙君皓是物種研發人員，曾到日本靜岡研習農產行銷及展場布置。他說，對研發育種相當有興趣，未來希望能研發出具有市場需求與潛力的花卉與蘭花，為台灣蘭花產業貢獻一分心力，也希望民眾今年一定要到蘭展參觀。

劉怡伶表示，這部影片將透過網路社群宣傳，民眾可到台南市長黃偉哲、台灣國際蘭展、台南Today等臉書粉絲專頁觀看，未來也會在電視台宣傳播出，影片連結：https://youtu.be/8nrDM0hTL_E

黃偉哲
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

王文淵贊助雲林營養午餐 與小學生共餐讚吃得比我好

2019-02-26 14:08

阿里山林鐵小站十字路 鐵道經濟帶動山村活絡

2019-02-26 14:54

麻豆柚花節 花園裡的音樂響宴

2019-02-26 14:17

春神來了！嘉義紫藤花季浪漫花開花下茶席體驗

2019-02-26 14:03

台大雲林分院照顧女員工 免費乳房超音波檢查千人受惠

2019-02-26 14:03

瑞里紫藤花季3月開 推出花下茶席、咖啡烘焙體驗

2019-02-26 13:05

規劃生態觀光 南市議員盼盡快完成牛埔自然地景審議

2019-02-26 12:53

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯 兼任縣黨部主委今布達就職

2019-02-26 12:26

「漫步在雲端」報花況 228連假先看唐實櫻小櫻王

2019-02-26 09:46

柚城麻豆賞柚花 2019柚花藝術節本周六登場

2019-02-26 07:53

張正傑音樂會 下月嘉市「上菜」

2019-02-26 00:00

談教育力 黃敏惠：降班級人數 推雙語教學

2019-02-25 23:59

張善政接地氣 訪農民談農政

2019-02-25 23:55

龍崎掩埋場 開發案「終止」

2019-02-25 23:51

台南市議會有LINE官方帳號 加入即掌握最新問政資料

2019-02-25 19:01

翁章梁邀請喝咖啡 3月8日嘉縣女性免費搭公車

2019-02-25 18:17

228和平紀念日連假 安平區商圈交通疏導

2019-02-25 16:55

雲林大埤治水工程動土 盼解決淹水夢魘

2019-02-25 16:29

鹽水區公所捐贈住宅用火災警報器 住戶：最實用禮物

2019-02-25 15:39

台南小西門城「想回家」 當年沒人要現在大家搶

2019-02-25 15:39

牛埔月世界 蔡英文、黃偉哲允保育、觀光

2019-02-25 14:25

郵局局長義賣履新祝賀盆栽給同仁 分享愛給植物人

2019-02-25 11:23

參加校長會議 黃敏惠：降低班級人數雙語教學向下延伸

2019-02-25 15:46
看更多

熱門文章

不滿盤商壟斷與剝削 蕉農怒：韓國瑜、蔡英文下台

2019-02-25 21:53

台灣燈會好威！3件作品紅到國外 8月丹麥展覽

2019-02-25 17:43

建商高價購地 家長驚：我兒子念的幼稚園被賣掉

2019-02-25 17:53

外縣市優惠！下月4日~5月5日 搭貓纜銅板價

2019-02-26 00:12

家有未滿3歲的嬰幼兒嗎？ 員林彰化鹿港有免費親子館

2019-02-25 20:16

王文淵贊助雲林營養午餐 與小學生共餐讚吃得比我好

2019-02-26 14:08

撐不到3年！員林家樂福便利購 228結束營業

2019-02-25 19:39

怕繁瑣？ 來高雄辦場「私奔婚禮」

2019-02-26 08:11

搖滾天團魔力紅來高登台 高雄交通管制

2019-02-26 12:45

屏縣議員蔣月惠聲援台大生 喊「台灣中國 一邊一國」

2019-02-25 18:54

高雄車站新站啟用新動線 獨漏機車的進出站動線

2019-02-25 21:55

228連假台東金針山賞櫻 警提醒駕駛別用衛星導航

2019-02-26 09:19

瑞里紫藤花季3月開 推出花下茶席、咖啡烘焙體驗

2019-02-26 13:05

為顧病妻與老母「忠孝難兩全」 國民黨中市主委今請辭

2019-02-26 10:00

早年騎機車如今組車隊 福心園捐物資行善

2019-02-25 16:55

「自採30元」節省人力成本 番茄農民努力讓貨出去

2019-02-25 18:19

屏東縣再傳禽流感！3萬多隻黑羽土雞被撲殺

2019-02-26 10:16

影／車禍化身正能量！26歲老闆每月送出300碗暖心粥

2019-02-26 12:48

暖冬遊補助 竹縣延長到5月底

2019-02-25 23:57

228連假出遊防塞車 大溪復興有交管

2019-02-26 09:16

「漫步在雲端」報花況 228連假先看唐實櫻小櫻王

2019-02-26 09:46

過期洗髮乳、穿過內衣褲都捐 創世：別讓愛心變調

2019-02-26 10:20

新莊福德宮門面重整 里長：香火更旺

2019-02-25 19:52

影／挺土包子韓國瑜 楊文科今送客家菜包

2019-02-26 13:41

終結放榜新聞 社區高中憂不行銷難招到好學生

2019-02-25 19:07

汐止新台五路天橋不再用 預定今年中拆除

2019-02-25 19:51

土包子延燒 基隆議員藍敏煌送大包子挺韓國瑜

2019-02-26 12:45

影／最美麗主持人來了！白嘉莉逛花博讚嘆「了不起」

2019-02-26 14:41

擴大寄養家庭招募 鄭文燦：明年安置費每月增1500元

2019-02-25 17:35

4年4億侯友宜擴大技職 看到未來台灣之光

2019-02-25 17:35

台灣燈會因應二二八假期疏運壓力 公布最新交通措施

2019-02-26 12:58

基隆春節觀光人潮增六成 今年計畫推水上計程車新玩法

2019-02-26 14:50

王金平訪宜蘭 聲援鐵路高架化

2019-02-26 00:09

龍崎掩埋場 開發案「終止」

2019-02-25 23:51

大學師生走入旗山社區訪耆老 重現日治時期車站樣貌

2019-02-26 07:37

柚城麻豆賞柚花 2019柚花藝術節本周六登場

2019-02-26 07:53

祕境再度回來了！桃園三民蝙蝠洞228重新開放

2019-02-26 14:00

「自採30元」 番茄農努力讓貨出去

2019-02-25 23:18

700頁僅200字 環團要求寶盛遊樂區補做珊瑚礁調查

2019-02-26 11:24

這個局長好厲害 吹薩克斯風還能做公益

2019-02-26 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top