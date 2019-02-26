影／台灣蘭展宣傳短片 職人粉墨登場露真情

2019-02-26 15:25 中央社 台南26日電



2019台灣國際蘭展將於3月2日登場，台南市政府邀請3名蘭花產業的從業人員擔綱宣傳影片主角，扮演花藝師呈現職人的細膩與呵護，為今年的蘭展代言。

台南市政府新聞及國際關係處長劉怡伶今天受訪時表示，在影片中扮演花藝師的高翠璜、黃曼熏、趙君皓都不是職業演員，但因長年投身於蘭花產業的工作，對蘭花有獨特的感情。邀請他們來為蘭展代言，希望他們把最自然的一面展現出來，讓大家感受到蘭花的美好。

從事蘭花生物科技工作已12年的高翠璜，日常的工作是在蘭花無塵室透過組織培養，將客戶的需求客製化，還可複製出一模一樣的種苗。

她說，一般人可能不知道，有香味的蝴蝶蘭得來不易，需要不斷配種改良，才能開出美麗又有香氣的蝴蝶蘭，台南蘭花生物科技已在國際上擁有領先地位。在影片中有一幕是呈現她聞著蘭花的畫面，剛好呈現她的工作專業，也讓大家知道，每朵花都是蘭花產業工作者的心血。

黃曼熏的職業是蘭花栽培現場技術人員，不久後將被外派到國外，為客戶進行栽培技術指導。她說，蘭花要在光照、溫度、施肥、水分等因素配合下才會開得漂亮，每一個環節都非常重要。希望這次為蘭展宣傳，能讓更多人知道蘭花的美好。

影片中唯一的男性趙君皓是物種研發人員，曾到日本靜岡研習農產行銷及展場布置。他說，對研發育種相當有興趣，未來希望能研發出具有市場需求與潛力的花卉與蘭花，為台灣蘭花產業貢獻一分心力，也希望民眾今年一定要到蘭展參觀。

劉怡伶表示，這部影片將透過網路社群宣傳，民眾可到台南市長黃偉哲、台灣國際蘭展、台南Today等臉書粉絲專頁觀看，未來也會在電視台宣傳播出，影片連結：https://youtu.be/8nrDM0hTL_E。