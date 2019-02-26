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阿里山林鐵小站十字路 鐵道經濟帶動山村活絡

2019-02-26 14:54聯合報 記者謝恩得╱即時報導

十字村返鄉青年吳孟儒（鳴心咖啡）。圖／阿里山林鐵文資處提供
十字村返鄉青年吳孟儒（鳴心咖啡）。圖／阿里山林鐵文資處提供
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阿里山林業鐵路今年1月1日起每天從奮起湖延駛至更山區的十字村，讓十字路社區全村動起來，重新擦亮9昔日全國最優社區的招牌。鐵路帶來人潮，也活絡社區，更吸引4位青年返鄉創業，村民並找回日據時期伐木的木馬道，擴增旅遊景點。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，阿里山鄉十字村（俗稱十字路）早期居民多為伐木工人，阿里山公路未開通以前，十字路是部落交通運輸及貨物集散地，也是離原住民部落最近及互動最頻繁的村落。

阿里山公路開通後，林鐵旅客減少，十字社區人潮也因而驟減。嘉義林管處花了3年進行社區林業輔導，2年阿里山林鐵遊輪首度開通至十字路站，帶來遊客也帶給社區新希望。

在阿里山林鐵及文資處的建議下，社區居民研發社區特色小吃，蜘蛛抱蛋粽（有天然粽味的葉子）、柴火直燒竹筒飯、愛嬌姨草仔粿、村長烤肉等，同時全村動員以當地的竹子和現有木材美化攤位。

火車復駛到十字路，遊客大增，目前有4位青年返鄉創業，在車站旁開設咖啡店，自動充當旅遊服務中心。這群青年透過耆老訪談，在鐵路旁尋回早期做為集木、運材的木馬道，村民一同清理，引遊客走入森林，欣賞十字路之美，更串聯到熱門景點「得恩亞納」。

相關列車資訊請至林鐵及文資處官網查詢。也可關注FB粉絲團

十字路社區居民整理出古早的木馬道。圖／阿里山林鐵文資處提供
十字路社區居民整理出古早的木馬道。圖／阿里山林鐵文資處提供
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用當地竹子和木材綠美化的攤位。圖／阿里山林鐵文資處提供
用當地竹子和木材綠美化的攤位。圖／阿里山林鐵文資處提供
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村民宣導遊客改走木馬道，以免走鐵道被處罰 。圖／阿里山林鐵文資處提供
村民宣導遊客改走木馬道，以免走鐵道被處罰 。圖／阿里山林鐵文資處提供
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阿里山創業列車
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