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台大雲林分院照顧女員工 免費乳房超音波檢查千人受惠

2019-02-26 14:03聯合報 記者李京昇╱即時報導

臺大醫院雲林分院為建構幸福職場，去年5月起為女性員工免費乳房檢查，院方今天統計檢查結果，截至今年1月底為止，有1017位員工受檢，3人檢查出乳房腫瘤並已切除治療，院內同仁都大讚「揪甘心！」。

院長黃瑞仁表示，他在93年到分院擔任副院長不久，即聽聞一位年輕女性員工罹患乳癌去世，留下年幼子女；去年又傳出兩位女性員工乳癌噩耗發生。

為不讓不幸憾事重演，他去年請婦幼醫學中心暨婦女健康中心主任徐明洸規劃，為所有女性員工免費乳房超音波檢查，對像除員工外，包括志工、外包人員、研究助理、計畫人員在內，並給斗六院區員工1小時、虎尾院區2小時公假做檢查。

徐明洸說，國人去年十大死因，女性乳癌位居第四，乳癌是台灣婦女發生率第一高的癌症，每十萬名婦女約有188到194人罹患乳癌，且每年新增1萬人病例。

他提到，院方篩檢活動開辦以來迄今共1017人受檢、受檢率80%，其中有185位因纖維腺瘤或良性腫瘤，需要持續追蹤複檢，複檢後11位接受切片檢查、3位手術切除腫瘤，目前術後都恢復良好。

黃瑞仁表示，此次幫院內女性員工乳癌篩檢，也驗證「及早發現及早治療」這句老話的重要，呼籲民眾若有異狀應儘速就醫檢查，預防勝於治療。

台大雲林分院照顧女性員工，去年5月開始免費為員工做乳房超音波檢查，有千位員工受惠...
台大雲林分院照顧女性員工，去年5月開始免費為員工做乳房超音波檢查，有千位員工受惠。記者李京昇／攝影
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乳癌腫瘤癌症
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