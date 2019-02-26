春神來了！嘉義紫藤花季浪漫花開花下茶席體驗

2019-02-26 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



「慢遊嘉義，紫戀瑞里」！嘉義紫藤花季周五登場，梅山鄉瑞里村紫藤花種植密度第一，是FB、IG最熱門的打卡景點，沿著嘉166縣道平均每公里就有紫藤賞花地點，全線超過20處，地方業者表示，今年最早開花的地點在166縣道79K處蕙茗園餐廳，以及79.5K處瑞里印象咖啡木屋民宿，縣府邀請民眾228連假來瑞里追求浪漫、觸動心扉的專屬情緣。

文化觀光局長許有仁說，紫藤花季今年邁入第6年，瑞里紫藤在社區精心維護下，166縣道像是染上紫彩般遍地綻放，讓遊客盡興賞遊浪漫紫藤花，縣府今年與阿里山國家風景區管理處、瑞里社區發展協會及嘉義縣民宿發展協會，共同推出紫藤花下品茗茶席及瑞里咖啡烘焙DIY體驗，3月1日至3月31日入住瑞里村合法旅宿，就可以向民宿業者預約免費體驗。

相傳紫藤花有古老美麗的傳說，女孩為求情緣，每日祈求月老，月老來到她的夢中說：「春天到來的時候，山中的小樹林里，她會遇到一名男子，此即情緣。」春暖花開時，女孩真的遇見男子，彼此深深吸引，可是男子家境貧寒，婚事遭女方反對，最終二人跳崖徇情，殉情處長出一棵樹並纏繞著一株藤，開出朵朵花墜，紫中帶藍，燦若云霞，取名「紫藤花」。

紫藤花一年綻放一次，花開在氣候宜人春季，串串紫色鮮豔的花朵無比浪漫。紫藤花花語「醉人的戀情、依依的思念」，更讓人感受濃濃的戀愛氛圍，花期約1個月，想徜徉在紫色花海下的民眾，可要把握這短短的花開時節。