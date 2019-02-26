規劃生態觀光 南市議員盼盡快完成牛埔自然地景審議

2019-02-26 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



台南市龍崎牛埔廢棄物掩埋場開發案受各方關注，行政院長蘇貞昌19日先宣布3月10日展延到期後不會再延期。總統蔡英文昨天與台南市長黃偉哲到牛埔活動中心，和前里長陳永和等50多位居民會談，台南市議員許又仁今要求市府六個月內完成牛埔自然地景審議，

今天上午台南市府到議會進行「龍崎掩埋場停止開發案專案報告」，許又仁表示，盼市府要在六個月內完成自然地景審議，並提出審議時程表， 每月向市民說明審議進度。市府應該成立專案小組，統籌牛埔生態觀光規劃事宜，儘速打通於原龍崎工廠內南167區道封閉道路，還路於民。

許又仁表示，龍崎掩埋場的規劃係處理全國有害事業廢棄物的最終處理，而不是處理一般廢棄物和無害的事業廢棄物，中央和市府能夠回應地方民意停止對龍崎掩埋場的開發，是值得肯定的事，要求行政機關應該要有更積極的作為。並在六個月內提出審議時程表，每月向市民及議會說明審議進度。