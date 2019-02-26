國民黨嘉市黨部主委蔡明顯 兼任縣黨部主委今布達就職

2019-02-26 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



去年九合一選舉，國民黨贏回嘉義市執政權，嘉縣長選舉敗選，縣黨部主委懸缺半年多，黨主席吳敦義指派輔選嘉市長選舉有功，曾在嘉縣黨部服務的市黨部主委蔡明顯兼任，今天上午副主席曾永權到縣黨部布達，市長黃敏惠等來賓及歷屆縣黨部主委、幹部齊聚，延續去年勝選氣勢，展現縣市團結，大家牽手喊口號「團結革新，重返執政!」。

針對黨員關心立委提名人選?到場的中央組發會主委李哲華說，黨部還在盤點適合人選，海區可能人選有曾參選立委的林江釗、議員王啟澧，山區還在物色人選。

前立委翁重鈞當著李哲華面說，議員詹琬蓁很優秀，海區議員都優秀，都是適合人選，山區人選就讓那兩人先去鬥(暗指綠營陳明文及張花冠)； 外傳有意參選民雄鄉農會總幹事涂文生表示認同，他說，不急著表態。蔡明顯說，上任會馬上走訪18鄉鎮市，聽取黨員意見，了解有意參選人才。

市長黃敏惠、前中央黨部雲嘉南區總督導陳政寬、市議會黨團書記張秀華及議員鄭光宏等來賓，陪蔡明顯到縣黨部，歷屆縣黨部主委翁重鈞、陳政寬、王啟澧、吳育仁到場，還有前東石鄉長林純金 、嘉縣民眾服務社理事長蔡飛龍及多位黨籍議員到場祝賀。