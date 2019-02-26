親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

梵諦岡最高位階的性侵醜聞：澳洲樞機主教遭判「有罪」

被批病假寫公出 韓國瑜嗆：回台後放馬過來！

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯 兼任縣黨部主委今布達就職

2019-02-26 12:26聯合報 記者魯永明╱即時報導

去年九合一選舉，國民黨贏回嘉義市執政權，嘉縣長選舉敗選，縣黨部主委懸缺半年多，黨主席吳敦義指派輔選嘉市長選舉有功，曾在嘉縣黨部服務的市黨部主委蔡明顯兼任，今天上午副主席曾永權到縣黨部布達，市長黃敏惠等來賓及歷屆縣黨部主委、幹部齊聚，延續去年勝選氣勢，展現縣市團結，大家牽手喊口號「團結革新，重返執政!」。

針對黨員關心立委提名人選?到場的中央組發會主委李哲華說，黨部還在盤點適合人選，海區可能人選有曾參選立委的林江釗、議員王啟澧，山區還在物色人選。

前立委翁重鈞當著李哲華面說，議員詹琬蓁很優秀，海區議員都優秀，都是適合人選，山區人選就讓那兩人先去鬥(暗指綠營陳明文及張花冠)； 外傳有意參選民雄鄉農會總幹事涂文生表示認同，他說，不急著表態。蔡明顯說，上任會馬上走訪18鄉鎮市，聽取黨員意見，了解有意參選人才。

市長黃敏惠、前中央黨部雲嘉南區總督導陳政寬、市議會黨團書記張秀華及議員鄭光宏等來賓，陪蔡明顯到縣黨部，歷屆縣黨部主委翁重鈞、陳政寬、王啟澧、吳育仁到場，還有前東石鄉長林純金 、嘉縣民眾服務社理事長蔡飛龍及多位黨籍議員到場祝賀。　

黃敏惠說，陳政寬過去也同時擔任嘉縣市黨部主委，她以自己參選，在眾人不看好下勝選為例說，只要走對的路，做對的事，對的人就會進來，嘉縣市互利共榮；曾永權期勉大家團結努力重返執政；蔡明顯說，隔12年，他重返嘉縣兼主委，特別感謝陳政寬及黃市長，要以行動力團結黨員，重返執政。

國民黨副主席曾永權(右五)到嘉義縣黨部主持主委蔡明顯(右四)布達，市長黃敏惠(左...
國民黨副主席曾永權(右五)到嘉義縣黨部主持主委蔡明顯(右四)布達，市長黃敏惠(左五)等來賓及歷屆縣黨部主委、幹部齊聚，延續去年勝選氣勢，展現縣市團結，大家牽手喊口號「團結革新，重返執政!」。記者魯永明／攝影
分享
嘉義市長黃敏惠以自己參選在眾人不看好勝選為例說，只要走對的路，做對的事，對的人就...
嘉義市長黃敏惠以自己參選在眾人不看好勝選為例說，只要走對的路，做對的事，對的人就會進來，嘉縣市互利共榮。記者魯永明／攝影
分享
去年九合一選舉，國民黨嘉縣長選舉敗選，縣黨部主委懸缺半年多，黨主席吳敦義指派輔選...
去年九合一選舉，國民黨嘉縣長選舉敗選，縣黨部主委懸缺半年多，黨主席吳敦義指派輔選嘉市長選舉有功，曾在嘉縣黨部服務的市黨部主委蔡明顯兼任。記者魯永明／攝影
分享

九合一選舉黃敏惠李哲華
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

瑞里紫藤花季3月開 推出花下茶席、咖啡烘焙體驗

2019-02-26 13:05

規劃生態觀光 南市議員盼盡快完成牛埔自然地景審議

2019-02-26 12:53

「漫步在雲端」報花況 228連假先看唐實櫻小櫻王

2019-02-26 09:46

柚城麻豆賞柚花 2019柚花藝術節本周六登場

2019-02-26 07:53

張正傑音樂會 下月嘉市「上菜」

2019-02-26 00:00

談教育力 黃敏惠：降班級人數 推雙語教學

2019-02-25 23:59

張善政接地氣 訪農民談農政

2019-02-25 23:55

龍崎掩埋場 開發案「終止」

2019-02-25 23:51

台南市議會有LINE官方帳號 加入即掌握最新問政資料

2019-02-25 19:01

翁章梁邀請喝咖啡 3月8日嘉縣女性免費搭公車

2019-02-25 18:17

228和平紀念日連假 安平區商圈交通疏導

2019-02-25 16:55

雲林大埤治水工程動土 盼解決淹水夢魘

2019-02-25 16:29

鹽水區公所捐贈住宅用火災警報器 住戶：最實用禮物

2019-02-25 15:39

台南小西門城「想回家」 當年沒人要現在大家搶

2019-02-25 15:39

牛埔月世界 蔡英文、黃偉哲允保育、觀光

2019-02-25 14:25

郵局局長義賣履新祝賀盆栽給同仁 分享愛給植物人

2019-02-25 11:23

影／台南古城鄉巴佬樂團 街頭傳唱老歌散播愛

2019-02-25 09:58

參加校長會議 黃敏惠：降低班級人數雙語教學向下延伸

2019-02-25 15:46
看更多

熱門文章

不滿盤商壟斷與剝削 蕉農怒：韓國瑜、蔡英文下台

2019-02-25 21:53

影／韓國瑜赴星馬選這東西當伴手禮 連2天賣到斷貨

2019-02-25 16:21

台灣燈會好威！3件作品紅到國外 8月丹麥展覽

2019-02-25 17:43

建商高價購地 家長驚：我兒子念的幼稚園被賣掉

2019-02-25 17:53

台南小西門城「想回家」 當年沒人要現在大家搶

2019-02-25 15:39

家有未滿3歲的嬰幼兒嗎？ 員林彰化鹿港有免費親子館

2019-02-25 20:16

撐不到3年！員林家樂福便利購 228結束營業

2019-02-25 19:39

竹縣第二波住宿旅遊補助 明起開放申請

2019-02-25 15:39

外縣市優惠！下月4日~5月5日 搭貓纜銅板價

2019-02-26 00:12

彰化市鐵路高架化林佳龍喊加油 縣府：全力補件

2019-02-25 15:07

怕繁瑣？ 來高雄辦場「私奔婚禮」

2019-02-26 08:11

屏縣議員蔣月惠聲援台大生 喊「台灣中國 一邊一國」

2019-02-25 18:54

高雄車站新站啟用新動線 獨漏機車的進出站動線

2019-02-25 21:55

228連假台東金針山賞櫻 警提醒駕駛別用衛星導航

2019-02-26 09:19

「自採30元」節省人力成本 番茄農民努力讓貨出去

2019-02-25 18:19

為顧病妻與老母「忠孝難兩全」 國民黨中市主委今請辭

2019-02-26 10:00

參加校長會議 黃敏惠：降低班級人數雙語教學向下延伸

2019-02-25 15:46

暖冬遊補助 竹縣延長到5月底

2019-02-25 23:57

彰化芬園黃花風鈴木滿開 綿延5公里

2019-02-25 14:30

響應終結放榜新聞 竹市明星高中只提供成績數據

2019-02-25 15:59

屏東縣再傳禽流感！3萬多隻黑羽土雞被撲殺

2019-02-26 10:16

白沙屯媽祖徒步進香 27日起受理現場報名

2019-02-25 15:15

228連假出遊防塞車 大溪復興有交管

2019-02-26 09:16

「漫步在雲端」報花況 228連假先看唐實櫻小櫻王

2019-02-26 09:46

輕旅行夯！新社萬株櫻花綻放 波麗士分享賞櫻熱點

2019-02-25 10:31

新莊福德宮門面重整 里長：香火更旺

2019-02-25 19:52

過期洗髮乳、穿過內衣褲都捐 創世：別讓愛心變調

2019-02-26 10:20

台北市免費老人健檢預約登記開跑 好康附早餐

2019-02-25 16:02

早年騎機車如今組車隊 福心園捐物資行善

2019-02-25 16:55

終結放榜新聞 社區高中憂不行銷難招到好學生

2019-02-25 19:07

228連假到小人國等風景區 兩條易塞路段有替代道路

2019-02-25 14:45

連趕3場海線建設 蔡其昌：要帶動海線休閒運動

2019-02-25 14:09

擴大寄養家庭招募 鄭文燦：明年安置費每月增1500元

2019-02-25 17:35

4年4億侯友宜擴大技職 看到未來台灣之光

2019-02-25 17:35

獅子會熱心捐贈422顆住警器 新北消先為獨居長者安裝

2019-02-25 15:09

龍崎掩埋場 開發案「終止」

2019-02-25 23:51

大學師生走入旗山社區訪耆老 重現日治時期車站樣貌

2019-02-26 07:37

王金平訪宜蘭 聲援鐵路高架化

2019-02-26 00:09

汐止新台五路天橋不再用 預定今年中拆除

2019-02-25 19:51

柚城麻豆賞柚花 2019柚花藝術節本周六登場

2019-02-26 07:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top