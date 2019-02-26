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柚城麻豆賞柚花 2019柚花藝術節本周六登場

2019-02-26 07:53聯合報 記者謝進盛╱即時報導

春天到，來柚城麻豆賞柚花， 2019柚花藝術節下月2日起登場，一起來感受柚城小鎮魅力。

今年「柚花音樂節」系列活動，集結台南市政府文化局、麻豆區公所、柚花宅園、藝文協會、果農及各級學校等共同接力舉辦，從3月2日起一連到3月31日，一系列精彩活動。

總爺藝文中心說明活動特色，分為5大系列、18場活動，分別為「花現精彩‧熱音熱舞系列」、「柚花飄香‧宅園‧音樂會系列」、「花現幸福‧花海漫步系列」、「柚花飄香‧運動系列」、「藝文開花系列」，不僅是一場結合綠意、花香、茶香的音樂響宴，更是學生秀才藝、廟宇跳民藝的嘉年華會。

此外還有適合親子的「柚下彩－手做碗粿」DIY活動及「Mobou A瀛柚香車露巡禮」，還有柚子園特別開放供民眾採花、在花海漫步賞花，機會相當難得。在暖暖的三月天裡，不管是私人的柚花宅園、在地文史工作團隊或機關學校團體，整個麻豆無不全面動起來，一起參加這場春日的盛宴。

總爺藝文中心說，有道是「外行人看熱鬧、內行人看門道」，麻豆多條「花見小路」，包括磚井社區的柚花巷及古荷蘭井公園、安東社區的浪漫步道、麻善大橋官田段旁的曾文溪堤防綠色隧道，以及北勢里尫祖廟51號的買郎宅，都是初春麻豆最美的風景。

來柚城麻豆賞柚花，2019柚花藝術節下月2日起登場。記者謝進盛／攝影
來柚城麻豆賞柚花，2019柚花藝術節下月2日起登場。記者謝進盛／攝影
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來柚城麻豆賞柚花，2019柚花藝術節下月2日起登場。記者謝進盛／攝影
來柚城麻豆賞柚花，2019柚花藝術節下月2日起登場。記者謝進盛／攝影
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