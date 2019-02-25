親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

南一中學生申請這國家的大學 獎學金逾千萬還包吃住

維冠災戶直播賣農產 賴清德助銷人氣旺

2019-02-25 16:54中央社 台南25日電

台南維冠大樓地震受災戶洪家益挑戰直播賣農產的新工作，今天下午首次上線賣小番茄，前行政院長賴清德依約現身幫助促銷。十多分鐘就爆出上千盒訂單，讓合作的農民也笑開懷。

洪家益在3年多前的地震災害後失去雙腿，但一直對人生抱持正面態度，在接受截肢手術後努力復健，從不絕望的精神被外界形容為生命鬥士。

洪家益說，因為地震時心臟曾停止10分鐘，等於是在台南獲得重生。他很感恩這片土地，也很感謝社會大眾支持。雖是醒過來才得知截肢情況嚴重，連義肢都沒辦法裝；但在醫院住了285天時間，他一直想要趕快出院，不要讓家人及朋友為他擔心。

他說，自己能做的事情不多，但總不想一直靠著補助過日子，希望有一份工作。趁賴清德卸下行政院長職務、回台南探訪維冠受災戶的機會，希望賴清德幫他想辦法找工作。後來聽取建議，決定挑戰直播賣農產；可以幫助農民，又能回饋社會，是一份很好的工作。

洪家益表示，第一次總是很緊張，也希望大家能把對他的關懷化為對農民的支持。以後會陸續找出台南優質的農特產品，透過直播分享給更多人。

賴清德表示，洪家益的生命故事值得大家尊敬；但因受限於截肢部位較高，適合的工作不多，經多方討論才想到讓他協助農產行銷。洪家益雖是首次登場直播，但台風穩健、思慮清楚，訪問農民都能問到重點，對話也很活潑，相信表現會愈來愈好。

他說，希望有購買農特產品需求的政府部門或企業可以向洪家益下訂單，給洪家益一個機會，也對台南的農特產品有幫助，使良善的社會循環得以持續推動。

農民賴清德地震
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

參加校長會議 黃敏惠：降低班級數雙語教學向下延伸

2019-02-25 15:46

牛埔月世界 蔡英文、黃偉哲允保育、觀光

2019-02-25 14:25

郵局局長義賣履新祝賀盆栽給同仁 分享愛給植物人

2019-02-25 11:23

影／台南古城鄉巴佬樂團 街頭傳唱老歌散播愛

2019-02-25 09:58

拚外銷！嘉縣水果周三出口香港

2019-02-25 00:27

大一時探索228 翁章梁：開啟生命的靈動

2019-02-25 00:06

雲縣消防局長林文山 提升救災設備與性能

2019-02-25 00:03

雲林國中管樂隊 義賣盼圓比賽夢

2019-02-24 23:52

陸插畫家情定台灣郎 為愛改變

2019-02-24 23:48

國際遊艇設計賽 成大校友奪獎

2019-02-24 23:45

癌末作家 推兒童台語文學

2019-02-24 23:41

影／癌末作家顧德莎用最後力氣 推廣兒童台語文學

2019-02-24 21:44

不讓高雄韓國瑜專美 嘉義縣水果周三出口香港

2019-02-24 18:33

還缺200萬！ 家扶義賣用小銅板圓貧童讀書夢

2019-02-24 16:46

初次參加縣賽就拿首獎 學生義賣要一圓比賽夢

2019-02-24 15:21

陸插畫家情定台灣郎 甘願為愛改變

2019-02-24 14:57

蜂群數量減 斗南農會要養百萬蜜蜂軍團助農民

2019-02-24 13:23

交大台南校區致遠樓明動土 蔡英文出席

2019-02-24 12:57

影／鹿草小旅行 體驗一甲子手工蒸籠工藝

2019-02-24 11:54
看更多

熱門文章

夫婦買下廢棄老診所開店 花千萬只求留住有故事的地方

2019-02-25 07:40

「永福樓」最後一晚 政界人士品嚐老滋味

2019-02-24 20:47

中橫10天4坍方 花蓮議長發聲：道路不安全等於沒有道路

2019-02-24 19:20

黃金大道火了！芬園彰南路黃花風鈴木 怒放5公里

2019-02-25 08:09

影／最美麗主持人白嘉莉 回台替台中花博代言

2019-02-24 19:26

鐵路高架縣府要配合100多億 窮宜蘭「錢從哪裡來？」

2019-02-24 21:54

不讓高雄韓國瑜專美 嘉義縣水果周三出口香港

2019-02-24 18:33

桃市首棟社會住宅開放申請 才3天600人遞件

2019-02-24 17:52

高雄農漁產品今早運抵平潭 3小時通關運往各地

2019-02-24 20:53

新北貢寮創生有成駐地小店一家家開 將延伸到雙溪

2019-02-24 17:38

台北燈節大雨中閉幕 3月公布2020地點

2019-02-24 21:02

斥資30億 麗寶將設埔里遊樂區

2019-02-24 23:02

輕旅行夯！新社萬株櫻花綻放 波麗士分享賞櫻熱點

2019-02-25 10:31

國1銜接台74交流道 拚今年動工

2019-02-24 23:27

花蓮5天4夜免費部落行抽獎 想體驗阿美族文化快來

2019-02-25 07:29

影／韓國瑜赴星馬選這東西當伴手禮 連2天賣到斷貨

2019-02-25 16:21

遊客看過來！ 美濃永安老街文創商店林立

2019-02-24 19:46

【即時短評】放生常演變生態浩劫 棄養更可能反噬人類

2019-02-25 09:06

大一時探索228 翁章梁：開啟生命的靈動

2019-02-25 00:06

3000玻璃瓶打造「恆春風巢」 8月將到丹麥參展

2019-02-24 17:10

韓流人潮來 高雄不動產開發公會捐千萬扶助青年創業

2019-02-25 11:17

太魯閣白楊步道 獲選台灣友善環境特別獎

2019-02-25 12:54

「味覺．法國」盛宴 基隆將首度上菜

2019-02-25 00:21

日治診所整修 老屋傳麵包香

2019-02-24 23:33

影／台北燈節踩街 迪士尼米奇米妮雨中熱舞

2019-02-24 19:14

太極門迎春茶敍 籲良心與愛祥和世界

2019-02-24 17:12

台南小西門城「想回家」 當年沒人要現在大家搶

2019-02-25 15:39

自強國中籃球隊闖進8強 花蓮麵店幫「補身體」盼爭光

2019-02-24 21:03

花蓮斥資逾6千萬 打造5座廚餘堆肥廠

2019-02-24 18:08

名攤劉芋仔改善 「收錢的手不碰食物」

2019-02-25 00:23

太極門桃市中壢道館新春茶敘 連署4月5日為國際良心日

2019-02-24 19:29

雲縣消防局長林文山 提升救災設備與性能

2019-02-25 00:03

台北燈節今晚落幕 400萬賞燈人潮創新高

2019-02-24 19:43

建設不分藍綠 民代較勁氣氛濃

2019-02-24 23:34

桃園汙水下水道普及率僅12％ 六都墊底

2019-02-24 23:37

宜蘭鐵路高架新要點重提評估 「負擔少40億」

2019-02-25 00:15

自立陸橋 228連假提前拆

2019-02-24 23:24

台中新聞局長吳皇昇 童年挫折成就早熟性格

2019-02-24 22:37

彰化二林精機園區卡關 環委有話說

2019-02-24 22:58

隨意放生台東首祭濕保法開罰 用野動法將是數倍代價

2019-02-25 09:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top