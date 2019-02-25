維冠災戶直播賣農產 賴清德助銷人氣旺

2019-02-25 16:54 中央社 台南25日電



台南維冠大樓地震受災戶洪家益挑戰直播賣農產的新工作，今天下午首次上線賣小番茄，前行政院長賴清德依約現身幫助促銷。十多分鐘就爆出上千盒訂單，讓合作的農民也笑開懷。

洪家益在3年多前的地震災害後失去雙腿，但一直對人生抱持正面態度，在接受截肢手術後努力復健，從不絕望的精神被外界形容為生命鬥士。

洪家益說，因為地震時心臟曾停止10分鐘，等於是在台南獲得重生。他很感恩這片土地，也很感謝社會大眾支持。雖是醒過來才得知截肢情況嚴重，連義肢都沒辦法裝；但在醫院住了285天時間，他一直想要趕快出院，不要讓家人及朋友為他擔心。

他說，自己能做的事情不多，但總不想一直靠著補助過日子，希望有一份工作。趁賴清德卸下行政院長職務、回台南探訪維冠受災戶的機會，希望賴清德幫他想辦法找工作。後來聽取建議，決定挑戰直播賣農產；可以幫助農民，又能回饋社會，是一份很好的工作。

洪家益表示，第一次總是很緊張，也希望大家能把對他的關懷化為對農民的支持。以後會陸續找出台南優質的農特產品，透過直播分享給更多人。

賴清德表示，洪家益的生命故事值得大家尊敬；但因受限於截肢部位較高，適合的工作不多，經多方討論才想到讓他協助農產行銷。洪家益雖是首次登場直播，但台風穩健、思慮清楚，訪問農民都能問到重點，對話也很活潑，相信表現會愈來愈好。

他說，希望有購買農特產品需求的政府部門或企業可以向洪家益下訂單，給洪家益一個機會，也對台南的農特產品有幫助，使良善的社會循環得以持續推動。