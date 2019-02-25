參加校長會議 黃敏惠：降低班級數雙語教學向下延伸

2019-02-25 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市今天召開107學年度第二學期公私立國民中小學校長會議，市長黃敏惠談到，108學年度國小一年級新生27人編班、國中新生29人編班，將逐年降低，朝國小每班人數至25人、國中每班人數至27人目標邁進。

另，推動校園雙語教學，國小英語課程從中年級向下延伸至低年級，國中將透過共聘外籍教師巡迴教學方式，讓國一學生每周都有一堂課接受外師教學。

黃敏惠曾是高中國文老師，被稱為教育市長。黃敏惠說，嘉義市教育發展綱領以「人文第一、科技相佐、精致創新、國際視野」為願景，作為教育發展方向的導引，持續厚植嘉義市教育力，創造孩子未來無限可能。

在校園硬體設施方面，國中小班級教室正規畫全面裝設冷氣。黃強調，教學應與時俱進，除改善校園網路基礎環境及智慧教室建置外，並編列學校保全人員預算。

另，學校公告金額100萬元以上的工程案件，由學校辦理規畫設計及履約管理，招標文件審查、發包作業、驗收等事宜將由工務處辦理，讓學校工程案件回歸專業分工。並將AI人工智慧系統性的融入國中、國小教育，幫助孩子們搭上國際潮流列車，提升自我競爭力。