台南小西門城「想回家」 當年沒人要現在大家搶

2019-02-25 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



小西門城舊址居民爭取讓老城回家。記者修瑞瑩╱攝影 分享 facebook 目前位於東區勝利路成功大學校園内的小西門城，自西元1970年遷建至今，已歷經近半世紀時光。近來有小西門遺址所在的小西門里里民，主張應將小西門城遷回小西門里，讓珍貴的歷史文化資產重回故里再現風華。

台南市文化資產管理處處長 林喬彬表示，如果地方上有這個期望，將協助推動。

台南市議員蔡筱薇今日於市議會接受中西區小西門里里長曾俊仁等人的陳情，主要訴求在於推動「小西門城遷回小西門里」，因為遺址在現今西門路一段688號前的小西門城，就是在小西門里轄內，從小西里與仙草里兩里合併之後以「小西門里」為新里名可知，小西門城對該地居民而言，其歷史意義與精神象徵的重要性不言可喻。

蔡筱薇表示，小西門是1775年(清乾隆四十年)由台灣知府蔣元樞所建，1788年(乾隆五十三年)改築新小西門，又稱為靖波門。根據台南知名文史作家王浩一的書所記載，小西門的屋頂構造為單簷歇山式，又稱九脊頂，是府城尚存的清朝四座城門之一。1968年當時的台南市政府為了拓寬道路，有意將小西門拆除或遷往五妃廟，後來在成功大學校長羅雲平爭取下，1970年順利遷建到成大校園内安置至今。

蔡筱薇強調，雖然小西門因曾經遷移拆除重建而無法取得文化資產身分，如果各方未來經討論後取得小西門遷移重回故里的共識，那將會是台南歷史、文化界盛事，展現新時代台南人對於古蹟建物的態度。