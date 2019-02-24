影／癌末作家顧德莎用最後力氣 推廣兒童台語文學

2019-02-24 21:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



癌末作家顧德莎被醫師預告可能僅剩2個月生命，她今天打起精神出席《幼穎兒童臺語文學》成立大會，帶領全場朗誦台語詩《刺查某》、《見笑草》和《烏籽仔菜》，朋友獻花打氣，讓她流下感動淚水。

顧德莎是《幼穎兒童臺語文學》發起人，號召台灣圖書室一起讀台語文學的好友，邀請台文界知名的蕭藤村老師任首席顧問，也獲文財殿承諾贊助刊物發行，同心澆灌兒童台語文園地。

《幼穎兒童臺語文學》是專為兒童辦的台語文學刊物，「幼穎」為台語幼苗之意，是指剛冒出芽的花、樹，是新生命，象徵母語代代相傳的希望。

閩南語被聯合國教科文組織列入即將瀕臨消失語言，顧德莎等人期待嘉義地區能成為台語發展重鎮，鼓勵更多人學習這個美麗語言。顧也呼籲家長改變跟孩子說話的方式，在家不說國語，營造台語家庭，期待更多人能以書寫、使用等方式保留台語，「這是我最大的願望」。

市長黃敏惠表示，《幼穎兒童臺語文學》由在地教師發起創辦，顧老師將生活中簡單事物轉化為可愛、生動的台語文學，值得一讀再讀。