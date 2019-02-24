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影／癌末作家顧德莎用最後力氣 推廣兒童台語文學

2019-02-24 21:44聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

癌末作家顧德莎被醫師預告可能僅剩2個月生命，她今天打起精神出席《幼穎兒童臺語文學》成立大會，帶領全場朗誦台語詩《刺查某》、《見笑草》和《烏籽仔菜》，朋友獻花打氣，讓她流下感動淚水。

顧德莎是《幼穎兒童臺語文學》發起人，號召台灣圖書室一起讀台語文學的好友，邀請台文界知名的蕭藤村老師任首席顧問，也獲文財殿承諾贊助刊物發行，同心澆灌兒童台語文園地。

《幼穎兒童臺語文學》是專為兒童辦的台語文學刊物，「幼穎」為台語幼苗之意，是指剛冒出芽的花、樹，是新生命，象徵母語代代相傳的希望。

閩南語被聯合國教科文組織列入即將瀕臨消失語言，顧德莎等人期待嘉義地區能成為台語發展重鎮，鼓勵更多人學習這個美麗語言。顧也呼籲家長改變跟孩子說話的方式，在家不說國語，營造台語家庭，期待更多人能以書寫、使用等方式保留台語，「這是我最大的願望」。

市長黃敏惠表示，《幼穎兒童臺語文學》由在地教師發起創辦，顧老師將生活中簡單事物轉化為可愛、生動的台語文學，值得一讀再讀。

《幼穎兒童臺語文學》徵文對象以嘉義縣市國中以下學生為主，初期以半年刊發行，每年1月（上學期末）、5月（下學期末）出刊。創刊號徵文時間從2月11日起至4月30日截稿，5月底出刊，另有台語文小辭典專欄等內容。

正抗癌的63歲作家顧德莎，要用此生最後力氣推廣台語文學，她的使命感與奮鬥精神，讓...
正抗癌的63歲作家顧德莎，要用此生最後力氣推廣台語文學，她的使命感與奮鬥精神，讓人動容。記者王慧瑛／攝影
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正抗癌的63歲作家顧德莎，要用此生最後力氣推廣台語文學，她的使命感與奮鬥精神，讓...
正抗癌的63歲作家顧德莎，要用此生最後力氣推廣台語文學，她的使命感與奮鬥精神，讓人動容。記者王慧瑛／攝影
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正抗癌的63歲作家顧德莎（中），要用此生最後力氣推廣台語文學，她的使命感與奮鬥精...
正抗癌的63歲作家顧德莎（中），要用此生最後力氣推廣台語文學，她的使命感與奮鬥精神，讓人動容。記者王慧瑛／攝影
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正抗癌的63歲作家顧德莎，要用此生最後力氣推廣台語文學，她的使命感與奮鬥精神，讓...
正抗癌的63歲作家顧德莎，要用此生最後力氣推廣台語文學，她的使命感與奮鬥精神，讓人動容。記者王慧瑛／攝影
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正抗癌的63歲作家顧德莎（前排右二），要用此生最後力氣推廣台語文學，她的使命感與...
正抗癌的63歲作家顧德莎（前排右二），要用此生最後力氣推廣台語文學，她的使命感與奮鬥精神，讓人動容。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市議員王美惠為顧德莎打氣，也肯定她推廣台語文學的熱情。記者王慧瑛／攝影
嘉義市議員王美惠為顧德莎打氣，也肯定她推廣台語文學的熱情。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市文化局前代理局長房倩如已從公職退休，她今天以顧德莎好友身分，主持《幼穎兒童...
嘉義市文化局前代理局長房倩如已從公職退休，她今天以顧德莎好友身分，主持《幼穎兒童臺語文學》成立大會。記者王慧瑛／攝影
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