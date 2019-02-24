疼惜弱勢 台南市府勞工局結合工會志工修繕居處
照顧真正需要弱勢者，台南市政府勞工局結合工會修繕志工，為麻豆一戶身障者修復居處，在眾人犧牲休假下，迅速打造全新的家，讓屋主感激不已。
麻豆區70多歲陳先生是小兒麻痺身障者，平時領有低收入戶及身障津貼，居住在表嫂家旁小屋，屋頂有嚴重毀損漏水，有崩塌危險；房屋牆面及門窗亦已破損不堪使用，房屋內部因無燈具總是十分陰暗，居住環境不盡理想，陳某平日靠撿拾資源回收餬口，生活相當清苦。
經華山基金會介入關心進行居家關懷服務，請市議員陳秋宏協助尋找勞工局連結相關資源改善其居住狀況，經職業工會的修繕志工上月29日會勘，春節後陸續進場。
隨後由台南市泥水業職業工會協助屋瓦拆除清運，並進行地面填高灌漿粉光施工，之後由台南市金屬建築結構職業工會，替其以鋼板加強外牆，最後由台南市電氣業職業工會電路及燈具配置安裝，今由台南市木工業職業工會進行牆壁、天花板施工，終於大功告成。
勞工局說，除農曆年前一系列寒冬送暖的物資發送，在短短2個月內已完成2戶職災弱勢家庭房屋修繕。
勞工局長王鑫基表示，結合各工會修繕志工至今已完成85戶，感謝志工們始終支持這項業務，這次修繕經費主要是來自社團法人台南市勞工志願服務協會愛心捐助，大台南總工會理事長陳美靜捐贈美麗的床包，勞保局新營辦事處主任林管洛也提供手工棉被，台南市木工業職業工會也捐贈了一只衣櫃作為入厝禮，希望讓陳先生「住安心、享溫馨」。
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