疼惜弱勢 台南市府勞工局結合工會志工修繕居處

2019-02-24 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



照顧真正需要弱勢者，台南市政府勞工局結合工會修繕志工，為麻豆一戶身障者修復居處，在眾人犧牲休假下，迅速打造全新的家，讓屋主感激不已。

麻豆區70多歲陳先生是小兒麻痺身障者，平時領有低收入戶及身障津貼，居住在表嫂家旁小屋，屋頂有嚴重毀損漏水，有崩塌危險；房屋牆面及門窗亦已破損不堪使用，房屋內部因無燈具總是十分陰暗，居住環境不盡理想，陳某平日靠撿拾資源回收餬口，生活相當清苦。

經華山基金會介入關心進行居家關懷服務，請市議員陳秋宏協助尋找勞工局連結相關資源改善其居住狀況，經職業工會的修繕志工上月29日會勘，春節後陸續進場。

隨後由台南市泥水業職業工會協助屋瓦拆除清運，並進行地面填高灌漿粉光施工，之後由台南市金屬建築結構職業工會，替其以鋼板加強外牆，最後由台南市電氣業職業工會電路及燈具配置安裝，今由台南市木工業職業工會進行牆壁、天花板施工，終於大功告成。

勞工局說，除農曆年前一系列寒冬送暖的物資發送，在短短2個月內已完成2戶職災弱勢家庭房屋修繕。