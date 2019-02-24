探訪部落木棉文化 東山吉貝耍文化生態部落小旅行開跑

2019-02-24 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



木棉花開，全台近日掀起一片木棉花熱，台南東山吉貝耍木棉花文化生態部落小旅行開跑，邀請遊客來探訪不一樣的木棉花部落文化特色，即日起受理報名。

東山區吉貝耍部落，西拉雅語Kabua Sua 就是木棉花部落意思，除耳熟能詳「國指定重要民俗－吉貝耍夜祭」活動，外界罕知，這裡的西拉雅族人，世代傳承著許多木棉花文化生活知識；如喝木棉花蜜水、煮木棉花茶、吃木棉花蒴果甜甜的內囊、摘木棉花棉絮做枕頭等，都是這個地方獨特的文化。

而這幾年吉貝耍努力推展部落文化觀光，趁著木棉花季也推出相當有特色的主題性部落小旅行，讓遊客能深入了解、體驗木棉花的文化。

228當天活動，除了到吉貝耍木棉花道賞花、解說木棉花生態、體驗品嚐木棉花蜜水外，中午特別準備了創意木棉花餐，以木棉花入菜，讓參加的遊客喝特別的木棉花茶、吃木棉花果凍。當天下午，在吉貝耍部落學堂進行木棉花DIY活動，利用當地採集的木棉花棉絮縫製木棉花小吊飾，還能自己動手絹印木棉花環保提袋帶回家。

有興趣的民眾有可上臉書「西拉雅族吉貝耍部落」粉絲網頁了解相關活動訊息，或自行連結報名網址