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還缺200萬！ 家扶義賣用小銅板圓貧童讀書夢

2019-02-24 16:46聯合報 記者邱奕能╱即時報導

為推廣「無窮世代」贊助貧童，雲林家扶中心在虎尾郵局廣場前舉辦義賣會，要籌募今年1000萬元經費，分上下學期發放，但上學期仍尚缺200多萬元經費，家扶期待民眾掏掏口袋中的小銅板就能做善心，一圓貧童讀書夢。

雲林家扶每年3月與9月頒發助學金，但受到景氣衝擊、年金改革等影響，讓「孩子們的小額捐款也沒了！」，民眾捐款減少1成，家扶中心主任廖志文說，3月9日就要頒發獎助學金，但至今只募集到200多萬元，期待藉由義賣會，來補足經費不足。

家扶中心在虎尾郵局前搭起帳篷，現場有大小玩偶、衣服、飾品、還有百貨公司販售的小家電及手空縫製的碎布提包，雲林縣議員黃美瑤、虎尾鎮長丁學忠及虎尾鎮代林嘉弘到場支持，一齊為義賣熱情么喝，忙得滿頭汗，但心情喜悅。

在琳瑯滿目的義賣品中，有來自高雄的五金百貨業者捐了各種家電，從麵包機、電鍋、音響到豆漿機一率下殺到100元，也有寢具老闆得知後，特地捐贈2000元支持。不過，最令人動容的是家扶中心寄養兒童親手縫製的手工書，精緻賣相吸引前來淘寶民眾的目光。

廖志文說，來自各界捐贈者的義賣品，都滿載著滿滿愛心，讓更多偏鄉弱勢孩子因為你的幫助而改善困境，小小銅板也能發揮意想不到的大力量，愛心民眾買到自己需要的物品，更讓家扶兒讀書夢的小幸福不在是奢侈的想像。

虎尾鎮長丁學忠（右二）今到義賣現場，扮起銷售員，熱情么喝吸引客人，並購買了3個保...
虎尾鎮長丁學忠（右二）今到義賣現場，扮起銷售員，熱情么喝吸引客人，並購買了3個保溫杯拋磚引玉。記者邱奕能／攝影
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為推廣「無窮世代」贊助貧童，雲林家扶中心今在虎尾郵局廣場前舉辦義賣會，要籌募今年...
為推廣「無窮世代」贊助貧童，雲林家扶中心今在虎尾郵局廣場前舉辦義賣會，要籌募今年1000萬元經費，分上下學期發放，但上學期仍尚缺200多萬元經費。記者邱奕能／攝影
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為推廣「無窮世代」贊助貧童，雲林家扶中心今在虎尾郵局廣場前舉辦義賣會，要籌募今年...
為推廣「無窮世代」贊助貧童，雲林家扶中心今在虎尾郵局廣場前舉辦義賣會，要籌募今年1000萬元經費，分上下學期發放，但上學期仍尚缺200多萬元經費。記者邱奕能／攝影
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為推廣「無窮世代」贊助貧童，雲林家扶中心今在虎尾郵局廣場前舉辦義賣會，要籌募今年...
為推廣「無窮世代」贊助貧童，雲林家扶中心今在虎尾郵局廣場前舉辦義賣會，要籌募今年1000萬元經費，分上下學期發放，但上學期仍尚缺200多萬元經費。記者邱奕能／攝影
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