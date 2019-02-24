初次參加縣賽就拿首獎 學生義賣要一圓比賽夢

2019-02-24 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



雲林縣雲林國中70位室外行進管樂隊學生，去年12月初試啼聲，就在縣內學生音樂暨師生鄉土歌謠比賽中的管樂行進組得到首獎，現為了能到苗栗參加全國音樂賽事，學生今特在校慶時舉辦義賣會，預計要募得10萬經費，讓孩子一圓比賽夢。

雲林國中室外行進管樂隊共70位學生加入，學生在國中前都沒有音樂與舞蹈基礎，但卻在去年縣賽13隊強敵環伺情況下，異軍突起拔得頭籌。

學務主任黃合庸說起學生付出的努力，讓人動容，孩子每天利用早自修、社團時間練習，甚至連假也能看到勤練的身影，各個不畏太陽，將皮膚曬得黝黑發亮，長時間使用樂器，也造成嘴唇及手臂負擔。

今是雲林國中51年校慶，校方除了精心準備運動項目競賽之外，三個行進管樂隊班級與就讀國三的5個抽離式技藝班師生及家長會，準備9個攤位，要用感恩籌款的方式，募集10萬元經費。

管樂隊簡姓同學說，辛勤練習中，雖遭遇許多挫折，不過有著師長及同儕的幫助，得以度過低潮期，經過去年縣賽除讓他信心大增外，也對即將到來的全國賽懷抱更大希望。