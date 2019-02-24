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陸插畫家情定台灣郎 甘願為愛改變

2019-02-24 14:57聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義市地政事務所測量助理涂永璿2年多前透過網路認識長7歲大陸湖南女孩申婷頡，姊弟戀通過年齡、距離考驗，去年修成正果。小倆口為愛改變，永璿減重10公斤，也學做家事，阿頡則甘願放棄大陸事業，來台從零開始，創立「阿吉頁視覺創作設計工作室」，兩人都說「緣分來了，擋也擋不住」。

涂永璿的母親是嘉義市政府前民政處長吳芯榆，永璿的伯父是前嘉義市長涂醒哲。吳芯榆稱讚阿頡個性好、善體人意，婆媳像好姊妹，無話不談，吳觀察，永璿婚前對家事一竅不通，如今會主動做家事；過去蔥蒜不分，現在能做一桌好菜，「愛情力量果然比老媽大！」

31歲涂永璿2年多前透過網路遊戲「女王的紛爭」認識當時人在北京工作的申婷頡，涂在遊戲世界裡「英雄救美」，彼此互生好感，擦出愛的火花。

這段跨越千里的遠距離戀情經營不易，兩人認識半年後，阿頡第一次來台灣，對台灣第一印象是，人很和善，是塊淨土。

阿頡形容，第一次看到永璿照片，第一個念頭是「哇，好胖啊！」當時永璿體重102公斤，阿頡鼓勵他減重，永璿一口氣減了12公斤，「肥仔變型男」。

阿頡老家在湖南邵陽，畢業於北京東方文化藝術學院，是一名繪畫創作設計師，也是插畫家，才華出色。阿頡保有純真的童心，設計風格獨樹一幟，擅長為企業打造LOGO，透過視覺傳達設計，為企業形象加分，也從事文創作品設計、繪製貼圖等，她的設計圖應用在T恤、手機殼、抱枕、環保袋、餐具、公仔等，相當討喜。

阿頡個性開朗大方，與永璿的木訥寡言成對比，雖然個性不同，卻相互欣賞，感情進展神速，去年5月在大陸登記結婚，今年初在嘉義辦婚宴，婚禮小物就是阿頡設計的插畫杯墊，象徵「永頡同心」，讓賓客驚豔。

情定台灣郎，婚後在嘉義定居，阿頡很快融入新環境，享受新婚生活。甘願放棄在大陸的事業與人脈資源，她不覺得可惜，能在茫茫人海中遇到對的另一半，讓她格外珍惜，阿頡也說，設計、繪圖專長能帶著走，有信心在台灣闖出一片天。

大陸插畫家申婷頡情定嘉義市公務員涂永璿，兩人克服種種考驗，遠距戀情修成正果。記者...
大陸插畫家申婷頡情定嘉義市公務員涂永璿，兩人克服種種考驗，遠距戀情修成正果。記者王慧瑛／攝影
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申婷頡曾茹素一段時間，她設計有佛學意象的手機殼，別具巧思。記者王慧瑛／攝影
申婷頡曾茹素一段時間，她設計有佛學意象的手機殼，別具巧思。記者王慧瑛／攝影
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大陸插畫家申婷頡情定嘉義市公務員涂永璿，兩人克服種種考驗，遠距戀情修成正果。記者...
大陸插畫家申婷頡情定嘉義市公務員涂永璿，兩人克服種種考驗，遠距戀情修成正果。記者王慧瑛／攝影
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網路當月老牽起紅線，嘉義市地政事務所測量助理涂永璿2年多前透過網路遊戲，與長7歲...
網路當月老牽起紅線，嘉義市地政事務所測量助理涂永璿2年多前透過網路遊戲，與長7歲大陸湖南女孩申婷頡相識相戀，決定相伴一生。圖／申婷頡提供
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大陸插畫家申婷頡情定嘉義市公務員涂永璿，兩人克服種種考驗，遠距戀情修成正果。記者...
大陸插畫家申婷頡情定嘉義市公務員涂永璿，兩人克服種種考驗，遠距戀情修成正果。記者王慧瑛／攝影
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申婷頡設計杯墊當婚禮小物，圖案讓人耳目一新。記者王慧瑛／攝影
申婷頡設計杯墊當婚禮小物，圖案讓人耳目一新。記者王慧瑛／攝影
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