「企業最愛」成大碩士班考試 統計學系錄取率最低

2019-02-24 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



成大碩士班今天考試。圖/成大提供 分享 facebook

成大碩士班考試23日起一連兩天，在台南成大、台北考選部國家考場同步登場，總計1萬4042人報考，居全國之冠。其中「統計學系」預估錄取率1.94%最低，此外，首次招考的「人工智慧科技碩士學位學程」、「電機資訊學院-資訊聯招」、「數據科學研究所」等都相對熱門。

教務長王育民分析，成大不僅是企業最愛，在AI方面的高端研究優勢也受到關注。

成大表示，筆試榜預定3月15日於成大招生網頁公告，同日以平信寄發成績單，正取生的錄取通知以掛號寄出；3月20日複查成績截止，以郵戳為憑，成大提醒考生務必多加留意相關日程，以免影響權益。

成大表示，今年各大學碩士班招生考試，可能是因為名額增加，大多較前一學年度增加，成大83個系所，總報考人數1萬4042人，不含碩士在職專班總報考人數1萬3196人，招生員額1200人；台大共117個系所，不含碩士在職專班有1萬3977人報考，招收員額1536人。

成功大學108學年度碩士班考試總報名人數較去年的1萬2415人增加1627人，增加13.11%。報考人數最多的是「電機資訊學院－資訊聯招」，今年因「人工智慧科技碩士學位學程」參與聯招，比去年1080人大幅增加338人，總報名人數達1418人最多，將錄取48名，錄取率僅3.38%。

成大指出，「電機資訊學院－資訊聯招」包括資訊工程學系、醫學資訊研究所、人工智慧科技碩士學位學程3系所聯合招生，考生得選考1或多個系所。成大也分析，報考電資學院人數踴躍，應與當今高科技產業發展趨勢有關。

成大也提醒正取生留意錄取通知單，第一梯次放榜預定3月15日以掛號寄發，3月29日於各系所報到驗證；第二梯次需面試的正取生預定4月12日以掛號寄發，4月22日於各系所報到驗證。招生資訊網址詳見：http://reg.acad.ncku.edu.tw。