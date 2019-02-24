北台南家扶助學金頒獎 當年義賣作品終於與黃偉哲結緣

2019-02-24 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



北台南家扶中心今天在佳里區六里活動中心舉辦助學希望工程「助學圓夢‧感恩有您」頒獎典禮，頒發302位高中職大專生共671萬元助學金，另3月將再隨扶助金頒發560名國中小學生約90萬元獎助學金，總計862名兒少受惠。

台南市長黃偉哲也出席鼓勵學子，愈是處於困境愈需要努力，家扶扶幼主委鄭女勤帶領學子送上遠在英國的自立青年黃琟玲的畫作，過程中還有段插曲。

原來，黃偉哲長期關懷家扶弱勢兒少，曾贊助家扶學子遠赴英國求學，該幅作品是多年前黃偉哲任立委時義賣時購買，結果忘記帶回，事隔多年今天轉贈，令黃偉哲驚喜不已。

目前就讀成大外文系一年級的陳莊媚，分享求學的路程幸有家扶相伴，陳莊媚表示，父親先因中風導致終身癱瘓在床，後又罹癌造成家中經濟不濟，惟賴新住民的母親張羅醫藥費、生活費及安養費，十分感謝助學人提供的贊助，才能順利升讀大學。

她也以自己也一度找不到人生目標及迷惘的心路歷程，激勵同學們面對人生黑暗期，要有永不放棄的挑戰精神，並透過教育找到自己的價值所在。

來自隔代教養的連于萱因父母皆不在身邊，由姑姑及阿公阿嬤撫養，家境十分困難，曾一度面臨休學的她，在家扶協助下將於六月順利自護專畢業，她特別感謝阿公阿嬤對她的栽培，並現場獻唱「感謝您的愛」，表達感恩，令阿公阿嬤淚灑現場，也謝謝助學人的相助，讓家庭重新看到希望。

鄭女勤特別感謝各方的愛心，挹注讓家扶學子得以安心向學，今天到場為學子鼓勵加油打氣的有台南東北扶輪社、弘開善德會、遠東科大、助學人等。