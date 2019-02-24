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蜂群數量減 斗南農會要養百萬蜜蜂軍團助農民

2019-02-24 13:23聯合報 記者邱奕能╱即時報導

隨著環境及農民用藥改變，蜂群逐漸減少，為了減輕絲瓜農採人工授粉耗時又費力，雲林斗南鎮農會去年推出「蜜蜂Long Stay」計畫，預計要將蜜蜂培養到百萬隻，不靠外界由農會直接助絲瓜農授粉。

斗南鎮農會企劃稽核部主任張耀裕指出，斗南鎮內由農委會輔導的絲瓜農業經營專區內約有70公頃，再加上其餘散戶，面積可達到百公頃規模，年產量約3500噸，產值約7000萬元。這幾年氣候變化大，部分作物用藥，讓蜂群減少。

隨著蜜蜂數量減少，農民採人工授粉每3分地1天需花費1200元成本，而新增的養蜂場設置於農會轄下精米工場，由農會推廣部的農事指導員陳金宏養殖，目前共養殖10箱，約10萬多隻，計畫要在3年養到一百萬隻，以更有效減輕農民負擔。

張耀裕說，過去農會曾向蜂農承租，但始終未達到效益，便想自己動手培養。目前蜜蜂還在培養階段，尚未釋出，等到數量充足達百萬隻，就可以在絲瓜授粉期，將「蜜蜂基地」移動到產區附近，釋放這些天生好手，為絲瓜農服務。

在斗南農會已有15年資歷的陳金宏說，看著絲瓜產銷班中，每位絲瓜農友採人工授粉，將朵朵公花去沾母花方式，他看在眼裡，便打算要為農友們去學習養蜂，成為「專業養蜂員」。

隨著環境及農民用藥改變，蜂群逐漸減少，為了減輕絲瓜農採人工授粉耗時又費力，雲林斗...
隨著環境及農民用藥改變，蜂群逐漸減少，為了減輕絲瓜農採人工授粉耗時又費力，雲林斗南鎮農會推出「蜜蜂Long Stay」計畫，由農會自養蜜蜂幫助農民授粉。記者邱奕能／攝影
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隨著環境及農民用藥改變，蜂群逐漸減少，為了減輕絲瓜農採人工授粉耗時又費力，雲林斗...
隨著環境及農民用藥改變，蜂群逐漸減少，為了減輕絲瓜農採人工授粉耗時又費力，雲林斗南鎮農會推出「蜜蜂Long Stay」計畫，由農會自養蜜蜂幫助農民授粉。記者邱奕能／攝影
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隨著環境及農民用藥改變，蜂群逐漸減少，為了減輕絲瓜農採人工授粉耗時又費力，雲林斗...
隨著環境及農民用藥改變，蜂群逐漸減少，為了減輕絲瓜農採人工授粉耗時又費力，雲林斗南鎮農會推出「蜜蜂Long Stay」計畫，由農會自養蜜蜂幫助農民授粉。記者邱奕能／攝影
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蜜蜂農民農委會
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