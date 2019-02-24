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影／鹿草小旅行 體驗一甲子手工蒸籠工藝

2019-02-24 11:54聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣鹿草鄉南靖國小校長曾俊銘及在地業者，為推動地方觀光，舉辦「鹿草產業深度旅行」，今天帶領來自高雄大小朋友，參觀手工蒸籠達人黃復興夫妻，大小朋友一起剖竹、編蒸籠，體驗這項越來越少見的台灣傳統技藝。

曾俊銘表示，「鹿草產業深度旅行」， 結合鹿草鄉的文化、景點和美食，搭配地方農特產體驗，讓參觀者能夠真正感受到鹿草的地方文化特色 ，這次活動除了參觀製作蒸籠、 台灣傳統喜餅、地方廟宇文化，讓遊客感受台灣鄉間傳統文化

77歲的黃復興表示，14歲開始跟父親學習編蒸籠，轉眼已做了60多年，雖然工作量大、訂單不少，但因為手工編織、工序繁複，他和妻子黃吳草合作製作一層蒸籠至少要1天多時間， 工作忙碌但可惜的，是沒有年輕人願意學習。

黃復興說，現在雖然有白鐵、鋁製蒸籠，但許多商家仍喜歡手工竹編蒸籠，因為竹編蒸籠能吸水，蒸煮過程不易滴水，竹蒸籠蒸製產品還有淡淡竹香，因此竹編蒸籠仍相當受歡迎。

黃吳草說， 手工編蒸籠相當辛苦， 記得剛開始學習的時候，雙手都是竹子刺傷的傷口，工作完還要洗衣煮飯，痛得眼淚都流出來了， 經過半年訓練才掌握技巧，不再被刺傷。

她說，年輕時製作速度比較快，現在年紀大了沒辦法加夜班，過年前臨時接到一張50組蒸籠訂單，只能告訴對方做多少算多少。

黃復興示範如何剖開竹子。記者卜敏正／攝影
黃復興示範如何剖開竹子。記者卜敏正／攝影
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黃復興和妻子黃吳草， 與小旅行遊客開心合影。記者卜敏正／攝影
黃復興和妻子黃吳草， 與小旅行遊客開心合影。記者卜敏正／攝影
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黃復興和妻子黃吳草， 製作手工蒸籠超過1甲子。記者卜敏正／攝影
黃復興和妻子黃吳草， 製作手工蒸籠超過1甲子。記者卜敏正／攝影
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黃復興表示，許多手工蒸籠工具都是自己研發的。記者卜敏正／攝影
黃復興表示，許多手工蒸籠工具都是自己研發的。記者卜敏正／攝影
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黃復興和妻子黃吳草， 製作手工蒸籠超過1甲子。記者卜敏正／攝影
黃復興和妻子黃吳草， 製作手工蒸籠超過1甲子。記者卜敏正／攝影
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黃復興和妻子黃吳草， 製作手工蒸籠超過1甲子。記者卜敏正／攝影
黃復興和妻子黃吳草， 製作手工蒸籠超過1甲子。記者卜敏正／攝影
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黃復興教小朋友如何編蒸籠。記者卜敏正／攝影
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