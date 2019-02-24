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雲林縣國姓爺 起駕過爐

2019-02-24 08:50聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

雲林縣文資盛事，開台聖王國姓爺鄭成功今天起駕過爐，雲林縣長張麗善親自到伍房股大有村扶轎出發，前往大房股三條崙。

雲林縣文資盛事，開台聖王國姓爺鄭成功今天起駕過爐。記者曾吉松/攝影
雲林縣文資盛事，開台聖王國姓爺鄭成功今天起駕過爐。記者曾吉松/攝影
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雲林縣文資盛事，開台聖王國姓爺鄭成功今天起駕過爐。記者曾吉松/攝影
雲林縣文資盛事，開台聖王國姓爺鄭成功今天起駕過爐。記者曾吉松/攝影
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雲林縣文資盛事，開台聖王國姓爺鄭成功今天起駕過爐。記者曾吉松/攝影
雲林縣文資盛事，開台聖王國姓爺鄭成功今天起駕過爐。記者曾吉松/攝影
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雲林縣長張麗善（中）親自到伍房股大有村扶轎出發，前往大房股三條崙。記者曾吉松/攝...
雲林縣長張麗善（中）親自到伍房股大有村扶轎出發，前往大房股三條崙。記者曾吉松/攝影
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