雲林「米香之校」小農夫 教喜憨天使學種無毒稻

2019-02-23 20:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



被譽為雲林「米香之校」的土庫鎮埤腳國小長年來推動友善農作，為學生開闢稻作課程，學習種稻培育出不少耕作技術精良的小農夫，所種的稻不僅自力自食，還分享給鄰近慈善機構，今天更邀請華聖啟能中心學員習農，首次下田踩泥巴的折翼天使，感觸大地之美，欣喜不已。

土庫鎮埤腳國小多年前推動小農教學計畫，在校旁租下一分半農地，推動無毒米教學，讓學童學習自食其力，吃無毒米體驗食安，從整地、灌溉、插秧、除蟲、施肥、收割、脫殼到白米包裝，力行無毒友善環境理念，成效極佳。

小學生不僅熟悉種稻技巧，生產量年年增加，最近更把辛苦耕作成果，和土庫華聖啟能中心等慈善機構分享，贈送大批無毒米給收容的學員食用吃健康。昨天更邀請華聖多位輕度學員到埤腳國小一起學習當快樂農夫，體驗種稻樂趣。

校長陳文詠率師生陪同華聖學員下田，「每次插秧約4、5株」多位學童當起食農教官，一一說明種稻技巧，有人用竹竿為界，好讓學員秧苗插得直、種得牢，第一次下田踩泥巴的華聖學員，搞得滿身泥，每個人卻笑開懷，一個上午就插了大半的苗，一點也不覺辛苦。