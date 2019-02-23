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雲林「米香之校」小農夫 教喜憨天使學種無毒稻

2019-02-23 20:28聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

被譽為雲林「米香之校」的土庫鎮埤腳國小長年來推動友善農作，為學生開闢稻作課程，學習種稻培育出不少耕作技術精良的小農夫，所種的稻不僅自力自食，還分享給鄰近慈善機構，今天更邀請華聖啟能中心學員習農，首次下田踩泥巴的折翼天使，感觸大地之美，欣喜不已。

土庫鎮埤腳國小多年前推動小農教學計畫，在校旁租下一分半農地，推動無毒米教學，讓學童學習自食其力，吃無毒米體驗食安，從整地、灌溉、插秧、除蟲、施肥、收割、脫殼到白米包裝，力行無毒友善環境理念，成效極佳。

小學生不僅熟悉種稻技巧，生產量年年增加，最近更把辛苦耕作成果，和土庫華聖啟能中心等慈善機構分享，贈送大批無毒米給收容的學員食用吃健康。昨天更邀請華聖多位輕度學員到埤腳國小一起學習當快樂農夫，體驗種稻樂趣。

校長陳文詠率師生陪同華聖學員下田，「每次插秧約4、5株」多位學童當起食農教官，一一說明種稻技巧，有人用竹竿為界，好讓學員秧苗插得直、種得牢，第一次下田踩泥巴的華聖學員，搞得滿身泥，每個人卻笑開懷，一個上午就插了大半的苗，一點也不覺辛苦。

陳校長說，孩子從種稻學到許多生命道理，不僅吃無毒，連心也變清淨，是很好的食農教育。跟著下田的華聖中心主任劉振旺也說，華聖推動「自力更生」讓輕度學員到鄰近工廠打工，從工作中學習成長，這是第一次務農，如果學習成效好，將來可把農耕課程引進中心，讓學員也有機會變成無毒農夫，不失為學習一技之長的良方。

土庫埤腳國小老師下田前先說明種稻要領。記者蔡維斌／攝影
土庫埤腳國小老師下田前先說明種稻要領。記者蔡維斌／攝影
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有「米香之校」美譽的土庫埤腳國小師生，教華聖啟能中心學員種稻要領，首次下田的學員...
有「米香之校」美譽的土庫埤腳國小師生，教華聖啟能中心學員種稻要領，首次下田的學員樂開懷。記者蔡維斌／攝影
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有「米香之校」美譽的土庫埤腳國小師生，教華聖啟能中心學員種稻要領，首次下田的學員...
有「米香之校」美譽的土庫埤腳國小師生，教華聖啟能中心學員種稻要領，首次下田的學員樂開懷。記者蔡維斌／攝影
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有「米香之校」美譽的土庫埤腳國小師生，教華聖啟能中心學員種稻要領，首次下田的學員...
有「米香之校」美譽的土庫埤腳國小師生，教華聖啟能中心學員種稻要領，首次下田的學員樂開懷。記者蔡維斌／攝影
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食農教育教官食安
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