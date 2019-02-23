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鐵道局拜會嘉義市長 黃敏惠：建設不能停！

2019-02-23 18:56聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

交通部鐵道局副局長伍勝園今天到嘉義市政府拜會市長黃敏惠及說明鐵路高架化計畫現況，黃敏惠強調，有前人前置作業的基礎工、苦工，才能讓鐵路高架化計畫順利走到前瞻計畫，只是自籌款38億元過高，盼望比照台中等地方政府零負擔。

黃敏惠重申，市政建設是延續性的，鐵高計畫在她兩個任期內陸續完成了綜合規劃、環評、土地開發與財務規劃等前置作業，鐵高計畫一直都按照進度進行，絕沒有喊停！然而台中市鐵路高架化已在去年完成通車，中央補助台中市政府比例高達9成7，但補助嘉義市政府鐵高經費才8成3，市府會持續據理力爭，降低嘉義市自籌款的負擔額度，或降到零自籌款，如此一來，嘉義市才能有更多經費投入經濟發展與建設。

鐵高計畫進度為「設計、施工階段」多軌進行，市府與鐵路局研究嘉義車站蛋黃區用地合作開發等；鐵道局北部工程處處長曹樂群指出，依據「嘉義市區鐵路高架化計畫綜合規劃報告」，北興、嘉雄、博愛等3座陸橋將因鐵路高架化而進行拆除作業，但垂楊大橋在鐵高通車之後，仍會維持原有的交通功能並不會拆除。

嘉義市民關心鐵高施工期間對交通的影響衝擊，還有施工改建過程所產生噪音、振動、汙染等問題，黃敏惠要求施工單位盡可能減輕交通、噪音的影響，全力朝114年底鐵路高架營運通車目標努力，讓市民及早享受到鐵路改建沿線環境改善、新車站區開發成果。

交通部鐵道局副局長伍勝園（左二）今天拜會嘉義市長黃敏惠（右二），並報告鐵路高架化...
交通部鐵道局副局長伍勝園（左二）今天拜會嘉義市長黃敏惠（右二），並報告鐵路高架化的最新進度。記者姜宜菁／攝影
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鐵路高架化黃敏惠噪音
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