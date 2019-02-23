韓流讓台南郭國文陷苦戰 鄭文燦：不是選韓國瑜

2019-02-23 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



民進黨台南市立委補選郭國文陷入苦戰，邀請黨內大咖桃園市長鄭文燦今天到台南相挺，鄭文燦表示，他和郭國文是20年的朋友，一直很認真，接地氣正派，在台南自己的故鄉打拚，明天就要成立總部特別下來加油。有媒問是否以「燦流」對抗韓流，鄭文燦說，候選人才是主角，要選擇一個能夠貼近民眾需求，了解台南心聲的好立委，不是選其他的市長，不是選韓國瑜也不是選擇我們，

郭國文也感謝鄭文燦相挺，他說，朋友是危險時用的，和是鄭20幾年的朋友，記得鄭在選市長的最後一個晚上，有人說怎麼沒有大咖來，鄭說「我就是A咖」，果然今天就來當A咖，他在政壇雅號是胖周瑜，其實是人氣王，六都市長選戰中票數最高，希望藉助他的人氣，加上平常的地氣，讓選戰充滿元氣。

鄭文燦有黨內智多星之稱，被問到有沒有傳授勝選撇步，鄭文燦說，選舉沒有拋步，腳踏實地，郭國文最代表台南樸實認真，有很好的實力，默默地做，加上好學歷和市議員及中央資歷，擔任立委是鄉親可以信任托負的，相信郭國文最終能得台南鄉親的信賴，選三個月穿破一雙鞋。