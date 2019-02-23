親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜批民進黨掌大權「這種政黨都要被淘汰」

韓流讓台南郭國文陷苦戰 鄭文燦：不是選韓國瑜

2019-02-23 18:51聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

民進黨台南市立委補選郭國文陷入苦戰，邀請黨內大咖桃園市長鄭文燦今天到台南相挺，鄭文燦表示，他和郭國文是20年的朋友，一直很認真，接地氣正派，在台南自己的故鄉打拚，明天就要成立總部特別下來加油。有媒問是否以「燦流」對抗韓流，鄭文燦說，候選人才是主角，要選擇一個能夠貼近民眾需求，了解台南心聲的好立委，不是選其他的市長，不是選韓國瑜也不是選擇我們，

郭國文也感謝鄭文燦相挺，他說，朋友是危險時用的，和是鄭20幾年的朋友，記得鄭在選市長的最後一個晚上，有人說怎麼沒有大咖來，鄭說「我就是A咖」，果然今天就來當A咖，他在政壇雅號是胖周瑜，其實是人氣王，六都市長選戰中票數最高，希望藉助他的人氣，加上平常的地氣，讓選戰充滿元氣。

鄭文燦有黨內智多星之稱，被問到有沒有傳授勝選撇步，鄭文燦說，選舉沒有拋步，腳踏實地，郭國文最代表台南樸實認真，有很好的實力，默默地做，加上好學歷和市議員及中央資歷，擔任立委是鄉親可以信任托負的，相信郭國文最終能得台南鄉親的信賴，選三個月穿破一雙鞋。

鄭文燦說，政治上不管什麼主張，最重要跟人民站在一起，對郭國文選情有信，大家集中選票給他就會當選，最後階段要審慎但是要往前衝，郭很能代表台南人的精神，認真做打拚做，台南精神就代表台灣人的精神

民進黨桃園市長鄭文燦（右）今天到台南拉抬郭國文選情。記者吳淑玲／攝影
民進黨桃園市長鄭文燦（右）今天到台南拉抬郭國文選情。記者吳淑玲／攝影
分享

鄭文燦郭國文韓國瑜
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

枯旱缺水嚴重 嘉縣偏鄉山區村民無水飲用向政府求救

2019-02-23 17:35

台南黃昭堂雕像遭噴紅漆 1男1女涉案

2019-02-23 16:42

鐵道局拜會嘉義市長 黃敏惠：建設不能停！

2019-02-23 18:56

228連續假期 嘉義縣人氣風景區加強交通疏導管制

2019-02-23 18:15

罕見！雲林首次成立「旱災」應變中心

2019-02-23 17:54

南家扶新春義賣 籌募「豬福金」助弱勢兒少

2019-02-23 15:47

台南太陽光電投資潮 多家知名企業投資500億元

2019-02-23 15:28

柚鄉河道遭人亂丟垃圾 民眾批「看見雲林看見垃圾」

2019-02-23 15:11

黃昭堂雕像被噴紅漆 里長：遭到侮辱地方很憤怒

2019-02-23 15:03

嘉義市防災宣導體驗營 春季班熱烈招生中

2019-02-23 13:28

台南宣布利多 擴大補助偏鄉及中低收淘汰二行程機車

2019-02-23 12:32

涉賄的里長今請辭 捐2個月辦公室費用

2019-02-23 11:33

嘉義地區最熱鬧藝術嘉年華 草草戲劇節3月登場

2019-02-23 09:23

溫馨紫地瓜開賣辦公益 假日免費體驗挖地瓜

2019-02-23 08:43

蒜頭糖廠蔗埕文化園區風鈴木盛開 還有橘紅木棉道

2019-02-23 08:11

她15歲車禍成為植物人 體驗遲來28年的高中生活

2019-02-23 08:10

台南捷運串3大核心 藍批世紀豪賭

2019-02-22 23:51

嘉義東石老人日托 複合經營拚3贏

2019-02-22 23:42

台式熱情！嘉市借問站添5生力軍

2019-02-22 23:37

嘉市文化局副局長兼代理局長林金龍 炒熱節慶經濟效益

2019-02-22 23:25

雲縣營養午餐 每人補助7.1元

2019-02-22 23:18

台南免試入學比序納體適能 家長怨太嚴 教育局允調整

2019-02-22 22:50

影／台南市府率團參觀花博 為三月國際蘭展暖身

2019-02-22 17:15

太美了！台南海邊這棟地中海建築竟是里活動中心

2019-02-22 15:29

嘉市借問站再添5生力軍 讓遊客一次問到飽

2019-02-22 14:45

雲縣提升營養午餐費達全國平均 差額縣府負責

2019-02-22 14:45
看更多

熱門文章

女科長拍桌耍官威？交通局長挺下屬「公務員也有尊嚴」

2019-02-23 15:21

韓國瑜與大學生有約 「不准問韓冰有沒有交過男友」

2019-02-22 21:38

台東「最美蓄水池」祕境封了 民眾：沒機會拍到了！

2019-02-23 11:48

她15歲車禍成為植物人 體驗遲來28年的高中生活

2019-02-23 08:10

傳珍稀雲豹峭壁獵捕山羊 林務局確認中

2019-02-23 12:38

影／從上帝視角看見台灣燈會 網友：起雞皮疙瘩

2019-02-22 20:40

影／山羌亂入猴硐麵店猛滑超萌 網友：你醉了嗎

2019-02-23 16:12

桃園綠捷地下潛盾流標憂工期延宕 市府檢討3月再招標

2019-02-22 19:45

永福樓明熄燈 最後一夜訂桌逾9成

2019-02-23 00:38

影╱沒工廠卻死了群魚 竟是礁溪市區住戶汙水害的

2019-02-23 12:27

黃昭堂雕像被噴紅漆 里長：遭到侮辱地方很憤怒

2019-02-23 15:03

「包子爭霸戰」精彩了 韓國瑜盼市民成為「雙料包子」

2019-02-23 16:14

北市敬老、愛心卡下月起加碼補助 計程車單趟補助一律50元

2019-02-22 23:42

影／銅梁火龍成絕響？ 南投縣力爭明年火龍再現

2019-02-22 21:22

「二度蜜月」不去了 老夫妻把30萬旅費全捐給家扶

2019-02-23 08:26

台灣燈會提燈取材三地門「風豬爺」 原住民：鬼扯！

2019-02-22 20:09

柯文哲LINE帳號KP2020選總統？市府：柯粉自發性成立

2019-02-23 15:26

台灣燈會大到走到腿痠 遊湖船玩法輕鬆又盡興

2019-02-23 10:49

女兒牆種菜 殘葉當肥料 市長大讚：好點子！

2019-02-23 08:12

宜蘭稻田裡去年種出貓熊 今年企鵝家族要來了

2019-02-23 09:37

台南捷運串3大核心 藍批世紀豪賭

2019-02-22 23:51

蒜頭糖廠蔗埕文化園區風鈴木盛開 還有橘紅木棉道

2019-02-23 08:11

新竹公園櫻花開 明天歡迎來野餐

2019-02-23 14:28

柚鄉河道遭人亂丟垃圾 民眾批「看見雲林看見垃圾」

2019-02-23 15:11

台東安朔部落山區傳雲豹現蹤？林管處：還需科學證實

2019-02-23 18:33

花蓮林管處打造生態廊道 黃喉貂、台灣野山羊現蹤

2019-02-23 10:25

影／韓國瑜三重替鄭世維站台 台下狂喊「選總統」

2019-02-23 18:24

自稱「無形的」找他去 男子枯坐小林村遺址5天

2019-02-23 13:54

全台首座「食物森林」公有共享

2019-02-22 23:50

影╱宜蘭2億6千萬蓋抽水站 秒抽10噸積水除患

2019-02-23 15:27

台南太陽光電投資潮 多家知名企業投資500億元

2019-02-23 15:28

兒子的百萬撫卹金 她20年陸續捐了3台復康巴士

2019-02-23 08:25

沖繩拉麵職人Eigo親煮風車拉麵 想吃的快報名

2019-02-23 11:48

彰化鐵路高架化退回補件 議員：配合款我們都同意

2019-02-22 20:11

台南宣布利多 擴大補助偏鄉及中低收淘汰二行程機車

2019-02-23 12:32

台東縱谷區最後一片太陽花海 賞花期到3月中旬

2019-02-23 11:41

東區空屋問題 柯文哲：房屋持有成本太低

2019-02-23 10:57

汐止自行車道接基隆 議員不滿工程延宕

2019-02-22 19:38

新北燈會每天入園10萬人次 假日連串歌舞表演

2019-02-23 12:13

跑馬古道會更美！今天再「景上添花」植百櫻

2019-02-23 11:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top