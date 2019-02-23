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這班太優秀 包辦全國美術比賽前3名

2019-02-23 18:08中央社 嘉義市23日電

第20屆「梅嶺獎」全國美術比賽成績揭曉，嘉義市蘭潭國中二年級美術班3名學生包辦前3名，獲嘉義市長黃敏惠讚賞，今天到校嘉許學生們的表現。

蘭潭國中校長莊裕庭表示，「梅嶺獎」是為推崇、紀念嘉義出身的美術教育家吳梅嶺（1897─2003）所舉辦的比賽。吳梅嶺獻身美術教育超過80年，100歲首開個展，106歲舉辦回顧展，甚至107歲逝世前一年仍提筆作畫，是嘉義地區畫壇傳奇人物。

他說，蘭潭國中美術班參加第20屆「梅嶺獎」全國美術比賽，2年6班包辦前3名及優等、佳作，全班有5人獲獎，是這次比賽的大贏家。另外，3年7班也有2人分獲優等與佳作。

莊裕庭指出，2年6班莊淳雅、楊峻宇、蔡宇宸3名學生分別以作品「肉販」、「織光」、「未來？」囊括國中組前3名。其中，楊竣宇去年讀國一時，就以作品「寄託」獲得首獎，畫風備受肯定。

今年獲得首獎的莊淳雅說，她會跟媽媽到傳統市場買菜，於是將所見所聞當成創作素材，作品「肉販」就是描繪傳統市場裡的豬肉攤阿姨；剛開始時覺得作品很普通，但經過教師紀晴楀指導後，慢慢堆疊、豐富內容後才完成。

蘭潭國中美術班教師陳嵩霖表示，評審委員認為莊淳雅的作品「肉販」，以泛黃光線襯托出傳統市場特色，寫情寫意，因而評為第一。

陳嵩霖指出，獲得第2名的楊峻宇，是從奶奶給他的手織餐袋獲得靈感，以作品描繪出長輩的溫情；第3名蔡宇宸，則是從電視環保節目中看到流浪狗，透過畫筆彩繪流浪動物的處境。

黃敏惠表示，嘉義市過去有「畫都」的美譽，畫家輩出，知名畫家包括1926年以「嘉義街外」入選日本帝國美術展覽會（簡稱「帝展」）的陳澄波，也是台灣首次以西畫跨進日本官展第一人。

黃敏惠感謝獲獎學生，將「梅嶺獎」全國前3名都帶回嘉義市，希望學生們繼續勇敢築夢、在美學的舞台發光發熱 ，再創嘉義「畫都」榮耀。

蘭潭傳統市場黃敏惠
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