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罕見！雲林首次成立「旱災」應變中心

2019-02-23 17:54聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣古坑山區因久旱不雨，導致多處茶園、筍園出現乾枯情形，針對山區久旱成災，雲林縣政府今天下午成立近年來首次「旱災」災害應變中心，將請消防局規畫山區取水點及送水路線，因應民生用水可能面臨的缺水危機。

雲林縣政府首次針對旱災成立災害應變中心，水利處長許宏博表示，雖然目前平地水情暫時無虞，但山區確實已因久旱不雨出現農損災情，且目前尚未有明顯水情，必須提早因應，以免讓山區鄉親飽受缺水之苦。

雲林縣「旱災」災害應變中心下午召開第一次工作會議，會中邀集水利署主任秘書黃宏莆共同研商旱災水情事宜，盼中央協助地方需求，讓鄉親免於缺水之苦。

農業處長張鴻猷表示，山區因連月乾旱，儲水設施不足的茶園有嚴重乾枯情況，初估無收獲面積達二至三成以上，已依程序連絡茶改良場、農糧署、古坑公所於下周二現勘，將向中央爭取災害救助。

許宏博說，草嶺地區使用石壁公用水塔（800噸）加引水設備，目前採限水（停五供二）措施，評估一個月內，供水無虞；樟湖地區住戶皆自備儲水塔加引水設備，以互相支援方式調度，短期（一個月內）需求可滿足，若有民生用水不足情形，由縣府協助送水救災。

水利處長許宏博指出，有關樟湖地區自來水研管工程正在執行，完成後可解樟湖長期缺水之苦，自來水五工處及古坑服務所將通力合作，最快4月中旬可望完工。

縣長張麗善表示，久旱造成農損部分，將請農業處爭取中央天然災害現金救助，古坑、林內山區住戶若欲增加儲水設備，除農委會現行的三分之一補助外，縣府將加碼補助三分之一，並向中央爭取申請資格放寬。

疑因久旱不雨，雲林縣林內山區竹林呈現枯黃、大量開花情形，周遭的溪流也一片乾涸。圖...
疑因久旱不雨，雲林縣林內山區竹林呈現枯黃、大量開花情形，周遭的溪流也一片乾涸。圖／報系資料照
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疑因久旱不雨，雲林縣林內山區竹林呈現枯黃、大量開花情形，周遭的溪流也一片乾涸。圖...
疑因久旱不雨，雲林縣林內山區竹林呈現枯黃、大量開花情形，周遭的溪流也一片乾涸。圖／本報資料照
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古坑農委會草嶺
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