走秀主持代言不斷 崑山科大王家盈明星臉演藝實力兼具

2019-02-23 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



崑山科大時尚展演學程大四生王家盈長相甜美、才華洋溢，接外拍、走秀還在3C商展活動擔任主持人，更獲得廠商青睞，成為美妝、生技等企業品牌代言人，正以藝名「Janice家家」闖蕩職場，將成社會新鮮人的王家盈網路Instagram（IG）粉絲已累積近4萬人，實力不容小覷。

王家盈高中時就讀多媒體設計系，因興趣選擇崑山科大時尚展演學程，有一雙靈慧大眼被粉絲稱為「台版迪麗熱巴」，因為神似這名中國知名少數旅裔藝人。

她口條清晰、身材姣好，打工誤打誤撞進入展演業，在各地車展與國際賽車場走秀舞台常見她的身影，還擔任新手機上市主持人，深受廠商喜愛。

王家盈表示，過去因要負擔生活費用，曾做過餐廳服務生、撞球店櫃檯人員、酒品促銷，穿梭在各大熱炒店與酒吧，某日遇到擔任汽車業務經理的客人，邀約她進入當Showgirl，才逐漸開啟她的展演人生。

王家盈認為，在崑大所學的走秀經驗與造型妝品設計，都有助她打穩工作基礎，接下主持棒時，也曾請教系上老師有關主持技巧與帶動氣氛等訣竅，系上老師也不吝分享經驗，讓她工作更加順利。

累積實戰經驗後工作機會常主動上門，王定盈更有機會到國外工作，不時各地奔波，不過她說都有做好時間規劃，學校的作業與報告都按時繳交，不讓工作影響課業，享受邊工作邊旅行的充實生活。

「我原是個遇到芝麻小事就會大發雷霆的人」，王定盈說，因為工作關係，需要與不同個性的人溝通，也有前輩為我指點迷津，讓我學會遇到問題要冷靜、理性，並積極面對與解決，這是在工作中最大的收獲。