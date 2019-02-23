成大碩士班考試人數居冠 14042人搶進企業最愛大學

2019-02-23 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



成功大學今明兩天舉辦108學年度碩士班考試，在台南成大、台北考選部國家考場同步登場，共有1萬4042人報考，居全國之冠。其中，「統計學系」預估錄取率1.94%最低，首次招考的「人工智慧科技碩士學位學程」、「電機資訊學院-資訊聯招」、「數據科學研究所」等都相對熱門，教務長王育民分析，成大不僅是企業最愛，在AI方面的高端研究優勢也受到關注。

王育民指出，成大是研究型大學，除了學術研究的質量不斷提昇，也與產業脈動產生密切連結，校方無論在學士或碩博班招生上長年推動，近幾年更投入扶助弱勢學生，同時致力培育社會所需的高端人才。

今年各大學碩士班招生考試，大多較前一學年度增加，成大83個系所，總報考人數1萬4042人，不含碩士在職專班總報考人數1萬3196人，招生員額1200人；台大共117個系所，不含碩士在職專班有1萬3977人報考，招收員額1536人。

成大108學年度碩士班考試總報名人數較去年的1萬2415人增加1627人，增加13.11%。報考人數最多的是「電機資訊學院－資訊聯招」，今年因「人工智慧科技碩士學位學程」參與聯招，比去年1080人大幅增加338人，總報名人數達1418人最多，將錄取48名，錄取率僅3.38%。