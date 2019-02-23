豐泰文教盃籃球賽開打 小球員賣力奮戰

2019-02-23 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣豐泰文教盃全國少年籃球邀請賽今天在雲林縣鎮南國小開幕，現場20支隊伍參賽，女籃國手黃玲娟與SBL男籃球員陳昱瑞二位運動員為球賽開幕，與雲林縣小選手投籃比賽，氣氛熱鬧。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，非常感謝豐泰文教基金會對體育運動的長期投入，對雲林學子進行紮根培育，讓學生除了課堂書本知識的追求外，也能運動強身、較量球技。