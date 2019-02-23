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豐泰文教盃籃球賽開打 小球員賣力奮戰

2019-02-23 15:37聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣豐泰文教盃全國少年籃球邀請賽今天在雲林縣鎮南國小開幕，現場20支隊伍參賽，女籃國手黃玲娟與SBL男籃球員陳昱瑞二位運動員為球賽開幕，與雲林縣小選手投籃比賽，氣氛熱鬧。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，非常感謝豐泰文教基金會對體育運動的長期投入，對雲林學子進行紮根培育，讓學生除了課堂書本知識的追求外，也能運動強身、較量球技。

豐泰文教基金會執行長蕭秀霞表示，豐泰企業希望藉由學校為起點，增加校園運動人口，共同提升籃球運動技能與風氣，一起為全民運動扎根而努力。

雲林縣豐泰文教盃全國少年籃球邀請賽今天在雲林縣鎮南國小開幕，現場20支隊伍參賽，...
雲林縣豐泰文教盃全國少年籃球邀請賽今天在雲林縣鎮南國小開幕，現場20支隊伍參賽，女籃國手黃玲娟與SBL男籃球員陳昱瑞二位運動員為球賽開幕，與雲林縣小選手投籃比賽，氣氛熱鬧。圖／雲林縣政府提供
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雲林縣豐泰文教盃全國少年籃球邀請賽今天在雲林縣鎮南國小開幕，現場20支隊伍參賽，...
雲林縣豐泰文教盃全國少年籃球邀請賽今天在雲林縣鎮南國小開幕，現場20支隊伍參賽，女籃國手黃玲娟與SBL男籃球員陳昱瑞二位運動員為球賽開幕，與雲林縣小選手投籃比賽，氣氛熱鬧。圖／雲林縣政府提供
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體育
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