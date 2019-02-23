柚鄉河道遭人亂丟垃圾 民眾批「看見雲林看見垃圾」

2019-02-23 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣斗六市新興排水北祥橋河道遭民眾亂丟家用垃圾，影響環境，附近居民飽受其害。有網友拍下照片發文到臉書社團《斗六人文社交圈》說「看見美麗家園 也看見垃圾」，雲林縣政府水利處長許宏博說，將盡速清除河道內垃圾，加強稽查取締，呼籲民眾不要以身試法。

高姓網友將河道充斥家用垃圾的照片貼到臉書社團，他說，「看見台灣、看見雲林、看見美麗家園、也看見垃圾…」，希望相關單位可以處理或設法取締。

許宏博表示，被丟垃圾的新興排水北祥橋段原是土堤，去年遭大雨沖毀，災後復建重建堤防，去年底才完工。近日陸續接獲附近居民反映，許多民眾故意將垃圾丟到河道內，研判家用垃圾居多。

該地區是斗六市文旦柚生產專區，一旁還有立牌「柚子的故鄉牛挑灣」，及斗六市清潔隊豎立的警告立牌「請勿隨意丟棄廢棄物」，但大排內依舊垃圾充斥。近日柚花綻放，與大排內的惡臭形成明顯對比。