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柚鄉河道遭人亂丟垃圾 民眾批「看見雲林看見垃圾」

2019-02-23 15:11聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣斗六市新興排水北祥橋河道遭民眾亂丟家用垃圾，影響環境，附近居民飽受其害。有網友拍下照片發文到臉書社團《斗六人文社交圈》說「看見美麗家園　也看見垃圾」，雲林縣政府水利處長許宏博說，將盡速清除河道內垃圾，加強稽查取締，呼籲民眾不要以身試法。

高姓網友將河道充斥家用垃圾的照片貼到臉書社團，他說，「看見台灣、看見雲林、看見美麗家園、也看見垃圾…」，希望相關單位可以處理或設法取締。

許宏博表示，被丟垃圾的新興排水北祥橋段原是土堤，去年遭大雨沖毀，災後復建重建堤防，去年底才完工。近日陸續接獲附近居民反映，許多民眾故意將垃圾丟到河道內，研判家用垃圾居多。

該地區是斗六市文旦柚生產專區，一旁還有立牌「柚子的故鄉牛挑灣」，及斗六市清潔隊豎立的警告立牌「請勿隨意丟棄廢棄物」，但大排內依舊垃圾充斥。近日柚花綻放，與大排內的惡臭形成明顯對比。

許宏博表示，將盡速清除大排內垃圾，並加強稽查，及研議以監視錄影告發。許宏博說，不只該處排水遭民眾惡意棄置垃圾，縣內許多排水都有相同問題，顯見許多民眾道德水準不足，縣府加強與學校合作，透過校園宣導、溯溪課程等，希望由學生影響家長，加強勿隨意丟棄垃圾的觀念。

雲林縣斗六市新興排水北祥橋河道遭民眾亂丟家用垃圾，影響環境，附近居民飽受其害，，...
雲林縣斗六市新興排水北祥橋河道遭民眾亂丟家用垃圾，影響環境，附近居民飽受其害，，雲林縣政府水利處長許宏博說，將盡速清除河道內垃圾，並加強稽查取締。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣斗六市新興排水北祥橋河道遭民眾亂丟家用垃圾，影響環境，附近居民飽受其害，，...
雲林縣斗六市新興排水北祥橋河道遭民眾亂丟家用垃圾，影響環境，附近居民飽受其害，，雲林縣政府水利處長許宏博說，將盡速清除河道內垃圾，並加強稽查取締。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣斗六市新興排水北祥橋河道遭民眾亂丟家用垃圾，影響環境，附近居民飽受其害，，雲林縣政府水利處長許宏博說，將盡速清除河道內垃圾，並加強稽查取締。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣斗六市新興排水北祥橋河道遭民眾亂丟家用垃圾，影響環境，附近居民飽受其害，，雲林縣政府水利處長許宏博說，將盡速清除河道內垃圾，並加強稽查取締。記者陳雅玲／攝影
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