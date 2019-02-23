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無照收托12名幼兒 台南母女被查獲開罰

2019-02-23 14:41中央社 台南23日電

虐童頻傳，台南市政府社會局查獲王姓母女分別無照收托2歲以下幼兒。母親收托2名幼兒，女兒更收托10名幼兒，社會局依法開罰。

台南市社會局今天指出，日前在善化區民宅查獲6旬王姓婦人無照收托2名幼兒，分別收費新台幣1萬3000元及1萬4000元，當場被開罰6000元。當時王婦的30多歲的女兒到場關心，被社工認出她也曾有違法收托幼兒被罰紀錄。

社工不動聲色，昨天清晨6時多到善化區王女家前站崗，果然發現有家長送托幼兒。社會局下午登門訪查，當場查獲王女家中有10名幼兒；社會局人員向在場接送家長說明王女是未登記保母，王女同時被開罰6萬元。

社會局人員說，王女和友人另外在善化區自宅3樓透天厝收托10名幼兒，每名幼兒每月收取1萬5000元的托育費用，現場照顧人力卻明顯不足。另外，幼兒餐具及杯具尚未清洗，廚房繕食區、起居室零亂，室內兒童活動空間，以及衛浴間未裝設止滑及防撞等設施。

社會局調查，這對母女都有違法收托的紀錄，母親去年被查獲違法收托2名幼兒，開罰6000元；女兒在民國104年被查獲違法收托5名幼兒，開罰6萬元。

社會局人員表示，王女原是居家托育服務中心的保母，疑因不想受到約束，想多接案一些幼童，就退出保母登記，自行在家中收托。

保母社工托育
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