嘉義市防災宣導體驗營 春季班熱烈招生中

2019-02-23 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



「火災趕快跑就好啦，不是嗎？」「洗完澡，頭怎麼暈暈的？」災害總是來得讓人猝不及防。想要好好保護自己和家人，可以參加嘉義市消防局每年在嘉義社區大學開辦的「防災宣導體驗營」。由授課教師帶領學員體驗、溝通等方式，提升防災觀念，108年春季班正熱烈招生中，名額有限，歡迎報名。

嘉義市消防局表示，免費「防災宣導體驗營」開辦以來，每年固定在嘉義市社區大學春、秋季開班期間，推出消防主題課程，開放所有市民朋友們報名參加，廣受好評。

授課教師由消防局精挑細選的宣導團隊「防災教官團」負責。課程內容以地震、颱洪、火災、水域…等災害安全常識做為主題，從日常生活中帶出宣導重點，並藉由體驗、溝通及意見交流，提升防災觀念及災害應變，讓學員成為「居家安全守護神」。春季班多元防災課程共6堂，民眾只要參加4堂，就能夠拿到精美小禮，歡迎有興趣的民眾趕快卡位報名。

嘉義市社區大學的課程為4月13日「震」頻繁、保命要訣「震」重要，5月11日居家安全知多少，請您告訴我，以及6月22日來聽消防員講「風水」 防颱風，安全戲水。地點在嘉義市社區大學中油校區中山堂204教室（吳鳳南路94號，中油訓練所內），報名電話05-2220060。