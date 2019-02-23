台南宣布利多 擴大補助偏鄉及中低收淘汰二行程機車

2019-02-23 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



為鼓勵淘汰二行機車，台南市長黃偉哲（左二）宣布擴大補助偏鄉及低收入戶。記者吳淑玲/攝影 分享 facebook

台南市長黃偉哲今天宣布今年擴大補助偏鄉及低收戶，以加速民眾淘汰二行程機車換購新車。

黃偉哲表示，市府由環保局來發起，結合許多的機車業者，包括汽油車、四行程車還有電動機車的業者，希望大家一起來共襄盛舉，在臺南補助二行程機車汰換的行動年的最後一年裡面，希望把剩下的九萬台二行程機車，盡可能的能夠汰換。

台南市政府表示，因淘汰二行程機車7年有成，迄今已淘汰35萬餘輛二行程機車，全市二行程機車由43萬輛剩下9萬餘輛，今年目標是淘汰4萬輛。

黃偉哲說，市府打鐵趁熱，今年針對中低收入戶及南化區、龍崎區、左鎮區及楠西區四偏鄉居民，加碼提高補助金，加速淘汰所剩的二行程機車。

新補助方案針對中低收戶汰舊換購電動機車最高可補助3萬元；換購六期燃油機車可補助5500元。

四個偏遠地區汰舊換購電動機車最高可補助2萬7000元；換購六期燃油機車可補助3500元。

一般民眾汰舊換購電動機車最高也有2萬5000元補助；換購六期燃油機車補助2500元。相關訊息可上臺南市政府環保局二行程機車汰舊及新購低污染車輛補助資訊網(http://epb3.tainan.gov.tw/air/tneb/)查詢。

黃偉哲表示，改善空氣汙染是市府首要重點工作，環保局推出讓市民有感的政策，7年淘汰35萬餘輛二行程機車，有效改善空氣品質，全體市民直接受惠。

今年市府再編列1.17億元補助經費，投入改善機車排放空汙補助3項新增利多政策，首次新增換購6期燃油機車的補助項目，提供更多元換購選擇進一步改善空汙。