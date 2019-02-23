親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

談韓國瑜爆紅原因 高嘉瑜一番話笑翻全場

中油95無鉛汽油出包事件理賠 已逾9億元

台南宣布利多 擴大補助偏鄉及中低收淘汰二行程機車

2019-02-23 12:32聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

為鼓勵淘汰二行機車，台南市長黃偉哲（左二）宣布擴大補助偏鄉及低收入戶。記者吳淑玲...
為鼓勵淘汰二行機車，台南市長黃偉哲（左二）宣布擴大補助偏鄉及低收入戶。記者吳淑玲/攝影
分享

台南市長黃偉哲今天宣布今年擴大補助偏鄉及低收戶，以加速民眾淘汰二行程機車換購新車。

黃偉哲表示，市府由環保局來發起，結合許多的機車業者，包括汽油車、四行程車還有電動機車的業者，希望大家一起來共襄盛舉，在臺南補助二行程機車汰換的行動年的最後一年裡面，希望把剩下的九萬台二行程機車，盡可能的能夠汰換。

台南市政府表示，因淘汰二行程機車7年有成，迄今已淘汰35萬餘輛二行程機車，全市二行程機車由43萬輛剩下9萬餘輛，今年目標是淘汰4萬輛。

黃偉哲說，市府打鐵趁熱，今年針對中低收入戶及南化區、龍崎區、左鎮區及楠西區四偏鄉居民，加碼提高補助金，加速淘汰所剩的二行程機車。

新補助方案針對中低收戶汰舊換購電動機車最高可補助3萬元；換購六期燃油機車可補助5500元。

四個偏遠地區汰舊換購電動機車最高可補助2萬7000元；換購六期燃油機車可補助3500元。

一般民眾汰舊換購電動機車最高也有2萬5000元補助；換購六期燃油機車補助2500元。相關訊息可上臺南市政府環保局二行程機車汰舊及新購低污染車輛補助資訊網(http://epb3.tainan.gov.tw/air/tneb/)查詢。

黃偉哲表示，改善空氣汙染是市府首要重點工作，環保局推出讓市民有感的政策，7年淘汰35萬餘輛二行程機車，有效改善空氣品質，全體市民直接受惠。

今年市府再編列1.17億元補助經費，投入改善機車排放空汙補助3項新增利多政策，首次新增換購6期燃油機車的補助項目，提供更多元換購選擇進一步改善空汙。

黃偉哲感謝業者除了一般購車優惠外，也響應加惠本市偏鄉及中低收入戶的優惠措施，包含中華電動二輪車、冠美科技、光陽、山葉及三陽都有再優惠方案，希望還有車商加入提供優惠。加速淘汰中低收入戶及偏鄉的二行程機車。

為鼓勵淘汰二行機車，台南市長黃偉哲（中）宣布擴大補助偏鄉及低收入戶。記者吳淑玲/...
為鼓勵淘汰二行機車，台南市長黃偉哲（中）宣布擴大補助偏鄉及低收入戶。記者吳淑玲/攝影
分享

黃偉哲偏鄉電動機車
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

涉賄的里長今請辭 捐2個月辦公室費用

2019-02-23 11:33

嘉義市防災宣導體驗營 春季班熱烈招生

2019-02-23 13:28

嘉義地區最熱鬧藝術嘉年華 草草戲劇節3月登場

2019-02-23 09:23

溫馨紫地瓜開賣辦公益 假日免費體驗挖地瓜

2019-02-23 08:43

蒜頭糖廠蔗埕文化園區風鈴木盛開 還有橘紅木棉道

2019-02-23 08:11

她15歲車禍成為植物人 體驗遲來28年的高中生活

2019-02-23 08:10

台南捷運串3大核心 藍批世紀豪賭

2019-02-22 23:51

嘉義東石老人日托 複合經營拚3贏

2019-02-22 23:42

台式熱情！嘉市借問站添5生力軍

2019-02-22 23:37

嘉市文化局副局長兼代理局長林金龍 炒熱節慶經濟效益

2019-02-22 23:25

雲縣營養午餐 每人補助7.1元

2019-02-22 23:18

台南免試入學比序納體適能 家長怨太嚴 教育局允調整

2019-02-22 22:50

影／台南市府率團參觀花博 為三月國際蘭展暖身

2019-02-22 17:15

太美了！台南海邊這棟地中海建築竟是里活動中心

2019-02-22 15:29

嘉市借問站再添5生力軍 讓遊客一次問到飽

2019-02-22 14:45

雲縣提升營養午餐費達全國平均 差額縣府負責

2019-02-22 14:45

龍崎掩埋場蘇貞昌喊停 環團要求同時撤銷環評

2019-02-22 11:47

台南捷運串3大核心 一期藍線初期估每日3萬人次

2019-02-22 11:25

台南1日查獲2起無照收托 社會局開罰6000元命改善

2019-02-22 09:43
看更多

熱門文章

韓國瑜與大學生有約 「不准問韓冰有沒有交過男友」

2019-02-22 21:38

雲霧繚繞摩天輪 絕美景緻令人屏息

2019-02-22 15:14

她15歲車禍成為植物人 體驗遲來28年的高中生活

2019-02-23 08:10

台北燈節迪士尼遊行「民眾觀賞區」公布了！想提早佔位先筆記

2019-02-22 15:45

桃園燈會延長至228連假？鄭文燦拍板：24日落幕不續展

2019-02-22 17:59

影／議員轟台北燈節「史上最爛」 柯文哲怒：大家自有公斷

2019-02-22 13:35

影／從上帝視角看見台灣燈會 網友：起雞皮疙瘩

2019-02-22 20:40

桃園綠捷地下潛盾流標憂工期延宕 市府檢討3月再招標

2019-02-22 19:45

台東「最美蓄水池」祕境封了 民眾：沒機會拍到了！

2019-02-23 11:48

永福樓明熄燈 最後一夜訂桌逾9成

2019-02-23 00:38

台灣燈會「無名英雄」 行動服務車隊就在遊客身邊

2019-02-22 19:24

太美了！台南海邊這棟地中海建築竟是里活動中心

2019-02-22 15:29

要7塊給3塊 農民抱怨灌溉用水不足醞釀抗議

2019-02-22 17:34

影／銅梁火龍成絕響？ 南投縣力爭明年火龍再現

2019-02-22 21:22

「二度蜜月」不去了 老夫妻把30萬旅費全捐給家扶

2019-02-23 08:26

台灣燈會提燈取材三地門「風豬爺」 原住民：鬼扯！

2019-02-22 20:09

影／韓國瑜參拜光德寺 淨心長老親自接待

2019-02-22 19:12

北市敬老、愛心卡下月起加碼補助 計程車單趟補助一律50元

2019-02-22 23:42

高雄拚雙語觀光城市 電台讓運將主婦天天ABC

2019-02-22 15:38

女兒牆種菜 殘葉當肥料 市長大讚：好點子！

2019-02-23 08:12

台灣燈會夢幻照網路洗版 「海之女神」紅遍全台

2019-02-22 19:09

台南捷運串3大核心 藍批世紀豪賭

2019-02-22 23:51

宜蘭稻田裡去年種出貓熊 今年企鵝家族要來了

2019-02-23 09:37

嘉市借問站再添5生力軍 讓遊客一次問到飽

2019-02-22 14:45

兒子的百萬撫卹金 她20年陸續捐了3台復康巴士

2019-02-23 08:25

天暖也可泡溫泉 中部業者推出新春優惠方案

2019-02-22 18:52

蒜頭糖廠蔗埕文化園區風鈴木盛開 還有橘紅木棉道

2019-02-23 08:11

台灣之光！ 頭城休閒農場旅館獲全球永續旅館認證

2019-02-22 16:29

全台首座「食物森林」公有共享

2019-02-22 23:50

彰化鐵路高架化退回補件 議員：配合款我們都同意

2019-02-22 20:11

桃園大溪永昌埤 久旱溶氧量低魚群暴斃

2019-02-22 17:56

體驗黃金麥浪之美！大雅區小麥產業文化節228登場

2019-02-22 15:33

影╱沒工廠卻死了群魚 竟是礁溪市區住戶汙水害的

2019-02-23 12:27

東區空屋問題 柯文哲：房屋持有成本太低

2019-02-23 10:57

士林夜市水果攤罰到倒？協會理事：是遊客變少

2019-02-22 23:33

汐止自行車道接基隆 議員不滿工程延宕

2019-02-22 19:38

台灣燈會大到走到腿痠 遊湖船玩法輕鬆又盡興

2019-02-23 10:49

花蓮林管處打造生態廊道 黃喉貂、台灣野山羊現蹤

2019-02-23 10:25

市政團隊臉譜／竹市社會處長 李季縈帶人帶心

2019-02-22 23:39

高雄榮總產後護理之家啟用 專業兒科醫師護理團隊照護

2019-02-22 16:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top