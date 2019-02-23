評╱台南「祖母綠」選區恐翻盤？謝龍介郭國文拚了

2019-02-23 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



大家都知道台南向來是綠營的大票倉，但很多人沒注意到，前總統陳水扁老家官田所在地第二選區，更是墨綠到何止出汁、經過這幾十年的濃縮根本早已結晶成綠營珍視的頂級「祖母綠」、民主聖地，無人認為可能變成偏藍的選區 ， 歷來基層公職民代選舉，說真的是不論冬瓜西瓜南瓜甚至有人形容綠營「只要是還活著、躺著的也沒關係」，來參選都一樣會當選。

這次二選區立委補選選戰開打之初， 國民黨參選人謝龍介縱使口才便給、加上類似「柯黑之王」王世堅打柯的緊盯賴清德成功策略打出知名度， 但是據「地下民調」估計 ，民進黨參選人郭國文還是以「 10趴」以上差距遙遙領先，不料日前韓國瑜為謝龍介站台之後，兩人的差距明顯縮小。

從而觀察雙方陣營相互攻擊的力道，也悄悄隨著加大，候選人面對鏡頭時的表情，也不再是羽扇綸巾談笑風生。

昨天行政院前院長賴清德到善化為郭國文拉票時，不像過去綠營高官大老說法常打高空，不是「台灣人守護民主、台灣價值 」這類形而上招式，反而是放下身段有如「叫賣哥」般熱情演出，一再強調郭國文肯打拼有能力改善百姓生活，看到台積電員工、承包南科工程廠商交通車經過，立刻透過大聲公細數當年他市長任內爭取大批廠商尤其台積電到南科、增加無數就業機會的政績，這般接地氣力挺，隱然與選情緊繃大有關係。

這頭謝陣營許多支持者原本自認毫無贏面，漠不關心也不太願意投票，這陣子突然間感覺好像有勝選的機會， 有些人講起話來「 開始大聲」， 真的開始相信台南也有 「 發大財」的機會， 努力拉票自己也有可能更上層樓 。

而原來十拿九穩的綠營，一回頭驚覺不全力以赴，是有可能痛失江山， 抬轎樁腳不能再像過去，常一派輕鬆到處串串門子就可以交差了事， 而是真的要繃起神經，努力四處催票。

這兩天，雙方陣營真的都動起來了，基層「志工」已不像過去反正不管「上面的人」怎麼催促綁樁，「底下的人一樣過活」，不同立場的親朋好友不時還會在廟口坐下來聊天泡茶相互挖苦。

隨著選情緊繃，現在戰況就像某地方公認綠色大本營的保生大帝廟、廟埕榕樹下的象棋棋盤，一方兵卒早已越過楚河漢界，即將兵臨城下， 一方則是備足糧草、帥仕相嚴陣以待以免江山不保， 因為這次立委補選選戰結果極可能贏者通拿、輸的會因骨牌效應輸到脫褲，都有敗不得的壓力。

據了解， 即使先前九合一大選大勝，藍營對謝龍介的選情剛開始還是認為無勝算，因為第二選區藍綠基本盤至少都是「三七開」，挺綠選民超過藍的1倍以上。

南部地區的賭盤民調估計，綠營候選人多領先「10趴以上」，但在韓國瑜來站台造勢後，謝龍介的落後差距逐步縮小，今天有賭盤組頭的估計，相當兩人的輸贏差距已經縮小到3000票以內，相當民調的正負誤差值範圍內，顯然認定這次選戰已經陷入膠著。

依照過去歷次選舉經驗，第二選區各項選舉投票率通常只有3成左右，甚至更低，勝負主要是靠組織動員，謝龍介有空軍優勢，陸軍較弱。

然而這回，謝龍介成功把這場選戰從「搶救雷恩大兵」那種小部隊深入敵營冒死收拾殘局情勢，打成總統選舉規格、 像是諾曼地登陸一樣，一旦勝選，搶到灘頭堡 ，就能反敗為勝拿下法國、扭轉二次大戰歐洲戰場最終結局。

只不過這些空前的媒體大聲量優勢、能不能一舉擊碎藍綠基本盤的魔咒， 還有待觀察， 因為真的毫無先例可循。

有人認為，這次藍綠勝負關鍵在動員能力，綠營一方在派系整合是否成功，民進黨新潮流系在台南尤其麻豆、官田、佳里、新化、新市等地向來勢不可擋，雖藍營現在認為大有可趁之機， 綠營 如果能藉由賴清德、黃偉哲長年經營人脈與能量，全力動員鞏固基本盤，當可勝出。

只不過，要是綠營選民因為先前黨內派系傾軋「殺到見骨」，因而對補選意興闌珊，激不起支持者熱情，或是部分地方有力人士，因為「種種因素」沒有真的盡力輔選，郭國文就可能有落選危機。

回過頭藍營如果這次謝龍介果真一飛沖天勝選，原來的議員選區就有空缺，有志參與政治圈的地方人士當然會真的賣力抬轎，而不是像過去常只是出一張嘴，因而在基層也看到有藍營的地方人士自嘲，「 這次不能再開玩笑，真的要動起來了」。

不過有藍營民代直言， 還很擔心會有所謂的「機構效應」，對手會以長年執政的龐大政治資源投入輔選，因而出現讓人不可思議的事，這次選舉出來喊成立「 抓鬼大隊」的，竟然會是國民黨的參選人謝龍介。

這要是再過去，一定會讓鄉親「不分藍綠」看笑話，認為是天方夜譚，但這次似乎沒有多少人不當一回事，有國民黨議員就直接說 ，「 很擔心買票」， 台南市議會國民黨團過兩天也要公開宣布提供「查賄」獎金，鄉親回想民進黨還沒有在台南全面執政的當年，會不會感覺不知今夕是何夕？

謝龍介、郭國文是否真的已是五五波，還可以直接觀察不同陣營的名嘴、民代在各家媒體政論節目的言論 ，因為立場鮮明的人物公開講的話通常可能有特定目的，可以從中判斷雙方釋放的風向訊息。

以綠營民調專家電子報董事長吳子嘉最新公布消息，郭國文「目前小輸」、估計藍綠票數的差距在1千到3千票間。民調有沒有辦法精準算到這麼細不得而知，但至少經過多方放送，已喚起許多綠營基本盤支持者危機意識，達到一定催票效果。

而謝龍介方面除了他本人幾乎天天趕通告上電視、直播現場連線，支持者也紛紛發出「 這次真的有贏面、就差你這一票」， 讓原本已經幾十年沒有投票意願的挺藍民眾願意出來投票。

有在地人士認為，民意代表補選向來投票率極低，即便是在台北市柯P大力輔選綠營也沒有翻盤，空軍再強大也很難發揮作用，還是要靠扎實的地面部隊，只要綠營成功將投票率壓到三成甚至更低，郭國文就必勝。

不過這次謝龍介因為大環境激發多年不投票的藍營選民出來投票， 目前的情勢，用行政院長蘇貞昌日前刻意引用引用的二次大戰歷史，藍營的空軍已像當年德國空軍元帥戈林的「空中之鷹」精銳機隊正在全面進行「倫敦大轟炸」， 想一舉打垮綠營士氣，一統天下。

面對藍營空軍大舉來犯，就看綠營的基本盤能否像當年的倫敦市民，因為賴清德一如當年的英國首相邱吉爾登高一呼，以「 成功不必在我」的高度，喚起綠營選民打死不退精神，力抗藍軍到底，最終小英得以翻轉至今低迷頹勢，保住民進黨政權江山。

這次台南二選區立委補選，在許多地方人士眼中 何只是總統前哨站，根本是事關你我政治之路有無明天的存亡之戰，重要性不下當年陳水扁在老家官田高呼「台南台灣鄉親要出頭天」的那一仗，更早已是大家茶餘飯後的話題。