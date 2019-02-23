嘉義地區最熱鬧藝術嘉年華 草草戲劇節3月登場

2019-02-23 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



第11屆 「草草戲劇節」3月1至3日及8至10日在嘉義縣表演藝術中心全園區登場，匯集劇場、戶外演出、生活美學市集、街頭演唱、獨立影展等藝術饗宴。

草草戲劇節在3月首週登場的是「跑！」主題活動，宣傳會上以充滿動能「跑」的姿態，展現草草將迎向下一個10年。這次首度「聯合策展」由阮劇團長汪兆謙、嘉義縣表演藝術中心主任張世杰、藝術家盧銘世、越在嘉文化棧負責人阮金紅4位策展人，共同策劃，以「青少年戲劇」為核心，分由青少年劇場、市集、影展、移動的主舞台、講堂、開唱等六大主題。

東南亞新住民阮金紅擔任聯合策展人，將東南亞文化帶入節目和活動，包括越南說唱藝術、越南竹笛、環境美學等，此外，也有來自泰國、馬來西亞、日本表演團隊在「移動的主舞台」中演出。

嘉義縣長翁章梁感謝阮劇團這幾年對嘉義藝術的付出及努力，他說，草草戲劇節代表著勇往直前的青春，也成為嘉義重要藝術節慶之一，未來將大力支持相關的藝文活動。

阮劇團長汪兆謙表示，草草戲劇節從原本單純的高中社團戲劇聯演，逐漸拓展為中大型藝術節慶，將持續參與嘉義在地的人文藝術，期許草草藝術節因為嘉義而獨一無二，嘉義也因為草草被世界看見。