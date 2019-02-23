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溫馨紫地瓜開賣辦公益 假日免費體驗挖地瓜

2019-02-23 08:43聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣溪口鄉柴林腳教育基金會開辦老人食堂、健康據點和失智中心，所需經費龐大，基金會的志工、長輩們友善栽種的無毒紫地瓜成熟了，將以每盒3公斤裝400元銷售「溫馨紫地瓜」，所得做為關懷老人經費。

柴林腳基金會將在2/24（日）上午8至12時，舉辦年度盛事「慶豐收~田園樂」，提供親子和民眾免費享受農事體驗、挖地瓜，中午還有限量鄉村點心，並推廣「溫馨紫地瓜」禮盒。活動地點在溪口鄉紫林村，洽詢電話（05）2692211，0932773486。

還可採購無毒栽種的紫地瓜。圖／柴林腳基金會提供
還可採購無毒栽種的紫地瓜。圖／柴林腳基金會提供
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柴林腳教育基金會無毒栽種的紫地瓜收成了。圖／柴林腳基金會提供
柴林腳教育基金會無毒栽種的紫地瓜收成了。圖／柴林腳基金會提供
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假日到溪口鄉柴林村免費體驗挖地瓜。圖／柴林腳基金會提供
假日到溪口鄉柴林村免費體驗挖地瓜。圖／柴林腳基金會提供
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紫地瓜販售所得將做為社區關懷老人經費。圖／柴林腳基金會提供
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親子失智
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