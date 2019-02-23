蒜頭糖廠蔗埕文化園區風鈴木盛開 還有橘紅木棉道

2019-02-23 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



春神來了！嘉義縣蒜頭糖廠蔗埕文化園區洋紅風鈴木及木棉花盛開，是網友特搜全台10處洋紅風鈴木盛開熱點，可惜洋紅風鈴木觀賞區，因縣府施工入口封閉，遊客無法接近拍照失望望，園區大門前故宮東路木棉花群，花開燦爛，讓人驚艷。

受暖冬影響，3月初才開花的洋紅風鈴木，春節過後悄悄綻放，網友直呼比櫻花壯觀還大朵，洋紅風鈴木盛開，網友特搜全台10處洋紅風鈴木盛開熱點之一，在六腳鄉蒜頭糖廠蔗埕文化園區東倉庫群旁，但當地出租縣府打造蔗埕冰樂園整修施工，入口封閉，遊客無法接近觀賞失望。

從糖廠大門往高鐵站左側路旁就可看到10多棵洋紅風鈴木盛開，粉嫩花朵構築美麗繁花盛景，美景讓人驚艷，立委蔡易餘在情人節前，曾在臉書介紹這處賞花約會熱點，但遊客前往賞花，發現倉庫群施工，入口通道被包商用鐵皮籬封閉，洋紅風鈴木與道路隔大排水溝，無法跨越親近賞花拍照，頗為失望。

縣府說，為活化蒜頭糖廠，推展糖業文化，將蔗埕文化園區東倉庫群7棟，規畫成「蔗埕冰樂園」基地，去年蔗埕冰樂園發包動工，目前整修其中5棟，預定6月完工，考量施工安全不開放，希望民眾諒解。